Trump reclama la "rendición incondicional" de Irán y la elección de un líder "aceptable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no cesa en su presión sobre Irán, ni en el ámbito militar ni en el retórico. Mientras los bombardeos siguen sobre el terreno, el inquilino de la Casa Blanca se esfuerza por dejar claro que quiere tener la última palabra sobre el futuro del régimen iraní y por enterrar cualquier atisbo de diplomacia, toda vez que a estas alturas ya no contempla nada que no sea la "rendición incondicional".

"No habrá ningún trato con Irán que no sea una rendición incondicional", ha advertido Trump, en un mensaje en redes sociales en el que no ha aclarado los detalles de la claudicación que reclama. De sus últimas declaraciones se extrae que su interés último pasa por tener voz en la transición en ciernes, de tal manera que el sucesor del líder supremo, Alí Jameneí, sea "aceptable" a ojos de Washington.

Trump, que ya había descartado las supuestas aspiraciones del hijo del difunto líder, Mojtaba Jameneí, atisba incluso una futura reconstrucción que permita levantar un país "más grande, mejor y más fuerte que nunca". "Make Iran Great Again", ha lanzado en sus redes, en una adaptación del lema de campaña que le llegó por segunda vez al Despacho Oval y al que se agarra para justificar todas sus políticas.

El presidente estadounidense quiere para Irán el mismo control que reivindica sobre Venezuela tras la captura a principios de enero del presidente Nicolás Maduro y el ascenso de su número dos, Delcy Rodríguez. Y no se pone techo en cuanto a la extensión de esta particular campaña de presiones y ofensivas contra regímenes extranjeros: en una entrevista este viernes a la CNN, ha vaticinado que Cuba "va a caer pronto".

Lejos quedan los supuestos mensajes conciliadores por parte de un presidente que prometió en campaña trabajar en favor de la paz, al igual que ya ninguna de las partes espera ahora la reanudación del proceso de negociación que Washington y Teherán mantenían abierto hasta que el pasado sábado, cuando comenzaron los bombardeos sobre territorio iraní, y que según Omán había dejado algunos avances.