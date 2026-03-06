EE.UU. e Israel intensifican sus ataques mientras la guerra afecta ya a más de 13 países

Estados Unidos e Israel han intensificado sus ataques contra Irán en una guerra que llega este viernes a su sexto día. En Líbano, Israel ha bombardeado de nuevo Beirut y ha llevado a cabo una incursión terrestre contra Sidón.

Los efectos del conflicto se extiende por la región: al menos 13 países se han visto envueltos, y el tráfico marítimo y aéreo se ha visto afectado o interrumpido.

La agresión de EE.UU. e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero, ilegal según el derecho internacional, ha costado ya más de 1.400 muertos, con 1.230 solo en Irán y 123 en Líbano.

20 muertos en un bombardeo en Shiraz Jaime León, corresponsal de la Agencia Efe en Teherán, ha contado en La Hora de La 1 de TVE que la noche ha sido "durísima" con bombardeos de madrugada en el centro de la ciudad. "Se ha pasado bastante miedo", ha añadido. En la periferia de la ciudad iraní de Shiraz (suroeste) al menos 20 personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas en un bombardeo. Las autoridades de la provincia de Fars han asegurado que ha sido alcanzada una zona residencial y han denunciado "un crimen de guerra cometido por Estados Unidos y el régimen sionista". El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhosein Kolivand, ha afirmado que los bombardeos han alcanzado hasta ahora más de 3.600 "centros civiles", incluidas 3.090 viviendas, 528 centros comerciales, 24 centros de salud y nueve instalaciones de la propia organización. Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha denunciado que alrededor de 180 niños han muerto a causa de los ataques en Irán, incluidos cerca de 170 en el bombardeo contra una escuela femenina en Minab. También este viernes, Israel asegura haber atacado con 50 cazas el búnker subterráneo donde fue asesinado el líder supremo iraní, Alí Jameneí, que aún era usado por la cúpula del régimen en Teherán. El Comando Central de EE.UU. ha compartido nuevas imágenes de los bombardeos. "Las fuerzas estadounidenses están diezmando los objetivos iraníes, lo que prepara el terreno para que Estados Unidos siga ofreciendo una abrumadora potencia de fuego militar", señalan en la publicación. ““ Irán sigue respondiendo, aunque según el Departamento de Defensa de EE.UU., con menos intensidad que al comienzo del conflicto. Los medios de comunicación israelíes informan que misiles iraníes han alcanzado el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. También en Israel, una persona ha resultado herida por la caída de trozos de un proyectil interceptado. Igualmente se han registrado ataques con drones o misiles en Catar, Emiratos Árabes, Kuwait y Arabia Saudí, aunque en su mayoría han sido interceptados o sólo han causado daños materiales. En Baréin, un ataque aéreo ha alcanzado un hotel y dos edificios residenciales, sin causar víctimas.

Situación "sin precedentes" en Líbano Israel ha vuelto a bombardear este viernes la capital de Líbano, Beirut, y suburbios cercanos, como el de Dahiyeh. Según fuentes del Ejército israelí, han llevado a cabo hasta 115 ataques contra supuestos objetivos de Hizbulá. Además, Israel ha bombardeado las ciudades de Trípoli, Tiro, Sidón, Nabatieh (todas en el sur) y Baalbaek (este). Alrededor de 100.000 personas han huido a refugios en el Líbano y se espera que el número de desplazados aumente rápidamente. "Lo que hemos visto en los últimos días es, diría yo... sin precedentes en cuanto a la magnitud aquí en el Líbano de las advertencias, las órdenes de desplazamiento y la reacción, el pánico también, que todo esto ha provocado", ha declarado a Reuters Imran Riza, coordinador humanitario de la ONU en el país de los cedros. La operación Furia Épica avanza en Líbano y obliga a huir a su población: "No parece haber luz al final del túnel" Ebbaba Hameida La agencia de la ONU para los refugiados ha declarado la crisis humanitaria en el país y ha apuntado a posibles violaciones del derecho internacional. ““ Hizbulá, por su parte, ha amenazado a la población del norte de Israel y les ha instado a huir de sus casas.

Interrupción del transporte marítimo El conflicto tiene repercusiones en el transporte, la economía y el sector energético mundiales. Maersk, una de las mayores empresas del mundo dedicada al transporte de contenedores y la logística, ha anunciado el cierre "temporal" de las líneas que atraviesan Oriente Medio. "Hemos tomado la decisión de suspender temporalmente el servicio FM1, que conecta el Lejano Oriente con Oriente Medio, y el ME11, que conecta Oriente Medio con Europa (...) como medida de precaución para asegurar la seguridad de nuestro personal y nuestros barcos a la vez que se minimiza la disrupción operativa a lo largo de nuestra red más amplia", ha comunicado la compañía, según informa Reuters. El estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del comercio mundial de petróleo, ha quedado prácticamente cerrado al tráfico después a Guardia Revolucionaria iraní amenazara con atacar a los barcos que intentarán cruzar. Unos 3.200 buques han quedado atrapados en la zona, según la empresa británica Clarkson, especializada en datos sobre transporte marítimo. El bloqueo del estrecho de Ormuz deja más de 3.000 barcos atrapados El ministro de energía de Catar, Saad al-Kaabi, ha declarado al diario británico Financial Times que la guerra en Oriente Medio podría obligar a todos los exportadores de gas y petróleo del golfo Pérsico a suspender la producción en cuestión de semanas, lo que elevaría el precio del barril hasta los 150 dólares.