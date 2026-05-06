EE.UU. suspende el operativo para la salida de buques de Ormuz y anuncia "progresos" para un acuerdo con Irán

Poco más de 24 horas ha durado la operación estadounidense 'Proyecto Libertad' para la salida de los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz por el conflicto en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su suspensión "por un breve periodo de tiempo", y a petición de Pakistán, por un "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán. El bloqueo en la zona, no obstante, seguirá en pleno vigor y efecto", ha añadido el mandatario.

"A raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar que hemos obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", ha escrito en su red social Thruth Social sin precisar más detalles.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho desde que dio a conocer la iniciativa el pasado 3 de mayo. Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

El anuncio fue recibido con desconfianza por Irán, que aseguró que cualquier "injerencia estadounidense" en el régimen marítimo de su país sería considerada una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril y prorrogado el día 21 hasta un acuerdo. Estos últimos días, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.