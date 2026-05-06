Marco Rubio da por terminada la ofensiva en Irán y anuncia una nueva fase en Ormuz mientras siguen las negociaciones
- Así lo ha indicado ante los medios en la Casa Blanca debido a la ausencia de Leavitt, de baja por maternidad
- Directo: sigue la última hora del conflicto en Oriente Medio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y que se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.
"La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", ha declarado Rubio ante los medios en la Casa Blanca debido a la ausencia de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, que se encuentra de baja por maternidad. Ha añadido que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.
Rubio se ha referido así a la carta que el presidente, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.
Una ley que obliga a Trump a autorización del Congreso
El líder republicano remitió esa misiva el mismo día en que expiraba el plazo legal para que el Gobierno solicitara al Poder Legislativo autorización para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, un requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra.
Rubio ha afirmado este martes que dicha ley, aprobada en 1973 durante la guerra de Vietnam, es "totalmente inconstitucional", una postura que han adoptado presidentes anteriores de ambos partidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha agregado que, en cualquier caso, el Gobierno ha estado informando al Congreso sobre el desarrollo del conflicto con el objetivo de mantener "una buena relación" con los legisladores. La Ley de Poderes de Guerra obliga al presidente a solicitar al Congreso autorización para mantener hostilidades en otro país antes de que se cumplan 60 días desde el inicio del conflicto.
Trump anunció el pasado domingo una nueva operación para escoltar y facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico a raíz del bloqueo que Irán ejerce en el estrecho de Ormuz. Rubio ha insistido en que esta nueva operación, bautizada como 'Proyecto Libertad', es una "operación defensiva" y que Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero.