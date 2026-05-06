Marco Rubio da por terminada la ofensiva en Irán y anuncia una nueva fase en Ormuz mientras siguen las negociaciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y que se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

"La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", ha declarado Rubio ante los medios en la Casa Blanca debido a la ausencia de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, que se encuentra de baja por maternidad. Ha añadido que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo 'Proyecto Libertad', nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.

Rubio se ha referido así a la carta que el presidente, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.