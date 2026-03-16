Sumar y Podemos asumen el "palo enorme" en Castilla y León y estudian cómo reconectar "con la gente" sin visos de unidad

Un resultado "nefasto", "catastrófico", "un palo enorme". La conclusión en los partidos a la izquierda del PSOE respecto a lo que han supuesto para ellos las elecciones en Castilla y León este domingo es unánime. Tanto en Sumar como en Podemos han abierto una "reflexión" para ver cómo pueden volver a conectar con el electorado progresista y construir "un proyecto ganador" de cara a las elecciones generales de 2027, pero no parece, por ahora, haber un acercamiento entre ambas esferas para configurar una candidatura unitaria.

Las candidaturas de En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y de Podemos-Alianza Verde tan solo obtuvieron este domingo 36.860 votos, sin alcanzar siquiera el 3% de las papeletas. Cierto es que En Común triplicó los apoyos de los 'morados', pero no fueron suficientes para sacar ningún escaño. Así, el espacio progresista a la izquierda del PSOE se quedó sin representación en las Cortes autonómicas. Un mal resultado que se suma al de Aragón el pasado mes de febrero, donde solo IU-Sumar logró un escaño en una candidatura en la que la izquierda también fue dividida.

En Sumar están convencidos de que les pasó factura "el voto útil al PSOE", que subió dos escaños, y en Podemos aún no han ofrecido su análisis de por qué han caído tanto, perdiendo el único procurador que les quedaba en la región.

De cara a las próximas elecciones esta primavera en Andalucía, para las que aún no hay fecha, tanto en Sumar como en Podemos han derivado la conformación de las candidaturas y posibles negociaciones entre partidos a sus delegaciones en la región, desmarcándose del proceso a nivel nacional.

Bustinduy pide sacar "lecciones" para "estar a la altura" en 2027 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy (Sumar), ha asegurado que "la lección es clara" tras las elecciones en Castilla y León respecto a "la necesidad de que la izquierda reaccione y plantee una propuesta capaz de sintonizar con las demandas del electorado progresista". Con todo, se ha dicho convencido de que "la izquierda va a estar a la altura" para las elecciones generales de 2017. El ministro ha recordado que los partidos en la esfera de Sumar llevan meses en "un proceso muy vivo" al respecto, que se consolidó en la refundación de su alianza el pasado 21 de febrero. Estas formaciones, sin embargo, todavía no tienen un nombre ni un candidato con el que piensan concurrir a las generales y la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha dado un paso al lado descartándose. La izquierda se conjura para "construir futuro" aprendiendo de sus "errores" y llamando a la unidad: "Aquí no sobra nadie" ROCÍO GIL GRANDE En su acto de refundación, los partidos hicieron múltiples llamamientos a Podemos a la unidad, si bien los 'morados' parecen haber hecho oídos sordos al respecto. También dieron la bienvenida al movimiento del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para crear un frente común de cara a las elecciones generales, si bien descartaron una alianza electoral. "Por supuesto que la izquierda debe ir unida", ha respondido Bustinduy preguntado por esta cuestión, pero ha matizado que "esto trasciende la fórmula o el formato de la candidatura". Así, ha asegurado que hay que hacerlo "con seriedad": "Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo bien". Dicho esto, ha confiado en que todos los actores políticos serán "lo suficientemente responsables y creativos" para cumplir con esta meta. El trabajo, ha asegurado, comienza "por dar resultados" con medidas como garantizar el derecho a la vivienda, aprovechando su posición en el Gobierno de coalición.

Sumar: "La unidad, de por sí, no basta" "La unidad, de por sí, no basta", ha coincidido la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, que en rueda de prensa ha dicho que su formación está "absolutamente convencida de construir ese espacio de reencuentro" para "construir proyectos políticos ganadores" que logren volver a "ilusionar" y "movilizar": "Tenemos que pensar juntas qué país queremos ofrecer y qué proyecto ganador vamos a construir". "Es hora de actuar", ha incidido, y ha asegurado que "siempre" ha defendido la necesidad de "ensanchar" el espacio y promover "el entendimiento, el diálogo y la cooperación" entre distintas formaciones. Dicho esto, ha puesto en valor "la movilización" que despertaron tanto la refundación del espacio de Sumar como la iniciativa de Rufián con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado. "El pueblo progresista quiere construir proyectos ganadores (...) No vamos a cejar en ese empeño", ha subrayado. La dirección de Movimiento Sumar prevé reunirse el próximo 21 de abril. Al respecto, Hernández ha admitido que "la convocatoria de una asamblea" para elegir candidato "es algo que forma parte del debate con toda nla normalidad democrática de cualquier formación política", por lo que no descarta que en esa reunión se aborde la cuestión tras la decisión de Yolanda Díaz. IU avisa a Podemos del riesgo de quedar "arrinconado para siempre" si va por libre Y la responsable de Organización y portavoz federal de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha señalado por su parte que los resultados en Castilla y León obligan a una "reflexión interna" y a reforzar el trabajo para construir una "propuesta política conjunta de la izquierda transformadora". El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya avisó el pasado mes de febrero a Podemos de que corre el riesgo de "quedar arrinconado para siempre" si insiste en ir por libre.