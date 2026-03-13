PP, PSOE, Vox, y Podemos cierran campaña en Valladolid junto a sus líderes | Diario de campaña

Día 13: Segundo debate electoral a tres Los candidatos de PP, PSOE y Vox se vuelven a ver las caras en un debate electoral Día 14: Un caso de violencia machista La tragedia en Miranda de Ebro marca este miércoles la campaña Día 15: Muchos dirigentes nacionales Fuerte de presencia de dirigentes nacionales haciendo campaña en Castilla y León Día 16: Cierre de campaña PP, PSOE, Vox, y Podemos cierran campaña en Valladolid junto a sus líderes

01.17 min PP, PSOE, Vox, y Podemos cierran campaña en Valladolid junto a sus líderes

La campaña electoral de los comicios autonómicos de Castilla y León llega este viernes a su final y todos los partidos han aprovechado estas últimas horas de campaña para llamar a la movilización.Los candidatos afrontan el cierre de campaña con grandes actos por la tarde, la mayoría en Valladolid capital. Los partidos de ámbito nacional contará con sus dirigentes nacionales arropando a sus candidatos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrará la campaña junto a Alfonso Fernández Mañueco. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estará con Carlos Martínez. El líder de Vox, Santiago Abascal, lo hará con Carlos Pollán. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acompañará a Miguel Ángel Llamas, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica M. Barbero, hará lo propio con Juan Gascón.

Mañueco y Feijóo piden el voto para el PP como alternativa al "sanchismo" y evitar el "bloqueo" de Vox El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han hecho este viernes por la mañana campaña por separado, aunque ambos han reivindicado a su formación como alternativa al "sanchismo" y para evitar el "bloqueo" de Vox. En un acto de partido en Burgos junto a interventores y apoderado, Mañueco ha hecho un llamamiento a "llenar las urnas" de papeletas del PP para que Castilla y León "siga siendo una tierra libre de sanchismo", y ha contrapuesto su gestión al frente de la Junta a la políticas "fracasadas" , "sectarias" y "mediocres" como las de los ministros Óscar Puente y Ana Redondo. Un día más, Mañueco ha repasado algunas de sus medidas y ha asegurado que si gana, el 16 de marzo habrá "un ascensor para cada persona mayor; una universidad para aquellos jóvenes que quieran estudiar; carnet de conducir para aquellos que lo necesiten; autobús gratis y cuenta ahorro vivienda". "Y habrá también menos impuestos y habrá más empleo. Y habrá muy buenos servicios públicos y un plan para nuestros agricultores y ganaderos. Habrá de todo en el medio rural", ha incidido. Por su parte, Feijóo ha intervenido junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz en un acto en Ponferrada (León), donde ha apelado también a concentrar el voto en el PP el próximo 15 de marzo porque, ha sostenido, Castilla y León no puede "avalar" el domingo al "peor gobierno" de la democracia en España, ni puede "avalar la estrategia de bloquear Castilla y León, como se está haciendo en Extremadura y en Aragón, frustrando la alternativa al sanchismo". Un día más ha insistido en que su partido es el único que pide el voto para "gobernar", frente a los que, como el PSOE, solo lo piden para "salvar a Pedro Sánchez"; los que lo piden "para no desaparecer después de haberse entregado al gobierno más ineficaz y más corrupto que ha tenido la democracia española en 47 años", en referencia a Sumar, Podemos e Izquierda Unida, y los que lo piden "para bloquear", como Vox. En este punto, el líder 'popular' ha criticado que los de Santiago Abascal digan que "su objetivo es echar a Sánchez", pero luego se "unan" al PSOE y "bloqueen sistemáticamente a los gobiernos del PP", pues ha defendido que es "la alternativa al sanchismo". "No vale de nada darse golpes en el pecho y luego unirse a Sánchez en la estrategia de bloquear una alternativa", ha clamado. Y ha resaltado que el PP cuenta con equipo, proyecto y con un candidato que "cumple y resuelve". También Feijóo se ha mostrado muy crítico con que el Gobierno de Sánchez "enarbole con una mano la bandera del 'no a la guerra' y ponga la otra para recaudar la inflación que genera la guerra". "Cada día que pasa sin que el Gobierno tome medidas, es un día más de asfixia a la gente", ha expresado. En su opinión, el Ejecutivo se está "beneficiando" de los efectos de la guerra. Por ello, ha exigido que ponga en marcha urgentemente medidas para paliar los efectos del conflicto en el Golfo, y ha recordado que el PP ha registrado algunas propuestas: adecuar el impuesto del IRPF a la inflación, duplicar las deducciones fiscales por hijo, eliminar los impuestos de generación eléctrica, rebajar el IVA del 21% al 10% en electricidad, gasolina, gasóleo y gas o rebajar al 11% el combustible agrícola, de transportistas y marineros, entre otras. Por la tarde, Mañueco cerrará la campaña junto a Feijóo con un mitin conjunto en Valladolid. Fernández Carriedo (PP) pide el voto para "evitar el bloqueo" y mantener "servicios públicos de máxima calidad"

El PSOE pide "concentrar todo el voto" para "garantizar el cambio" La caravana electoral del PSOE pondrá el broche de oro de la campaña con un acto en Valladolid en el que su candidato, Carlos Martínez, estará arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La vicesecretaria general del partido en Castilla y León, Nuria Rubio, ha hecho un llamamiento a "concentrar todo el voto" en su candidatura, para "garantizar el cambio y sacar de una vez por todas" de la Junta a los "políticos tan nefastos" que han "dejado atrás" a esta comunidad autónoma y "traer a esta tierra por fin futuro y oportunidades". Nuria Rubio ha hecho balance de la campaña en Valladolid y ha repasado varias de las medidas estrella que el PSOE plantea en materia de vivienda, sanidad, lucha contra la violencia machista y contra la despoblación. Su objetivo, ha dicho, es "sacar las políticas corruptas que ha hecho el PP aprovechándose de la vivienda pública" —en referencia a las dudas sobre una adjudicación que afecta una concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia— y para ello proponen prohibir por ley que la vivienda pública oficial pueda liberarse, además de una ayuda directa de 350 euros y "un parque público de vivienda real". En Sanidad, la cabeza de cartel por León ha denunciado el "increíble desprecio" del presidente de al Junta y ha asegurado el compromiso de su partido "en defensa de la sanidad pública independientemente de dónde se viva". En los debates electorales Mañueco hablaba de que el Hospital del Bierzo estaba "perfecto", según la candidata, "algo que nos ofendió mucho a todas las leonesas y leoneses, es falso nos preocupa que el presidente lleva siete años no conozca el estado de las infraestructuras y la sanidad, esto mismo pasa con la montaña palentina, el Valle del Mena o el Tiétar". La ley contra la violencia machista, ha señalado Rubio, lleva sin adaptarse desde 2010, "algo que nos avergüenza" y por ello el PSOE se compromete a adaptarla al pacto de Estado. En este ámbito, además, ha lamentado que Mañueco fuera "el primero en meter a la extrema derecha en el Gobierno de esta comunidad" y que los "primeros derechos que se pusieron en venta fueron los nuestros, los de las mujeres". De nuevo, la vicesecretaria del partido ha llamado a los electores a "elegir su futuro, ilusión, esperanza, cambio o volver a la pesadilla a la que nos ha sometido Mañueco". ““

Abascal defiende el pacto "puntual" con el PP en Extremadura y pide "construir una alternativa" en Castilla y León El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en la última jornada de campaña electoral que están dispuestos a dialogar con el PP para acordar "medida a medida" con plazos de cumplimiento, y que espera poder seguir hablando "de la voluntad de los extremeños, los aragoneses y a partir del domingo de los castellanos y leoneses para construir una alternativa", tras el acuerdo "puntual" alcanzado en Extremadura. En declaraciones a los medios, ha advertido que este pacto ha sido posible "porque no estaba Génova 13 y la dirección nacional del PP produciendo interferencias y poniendo zancadillas". "Lo que es una garantía de que las políticas socialistas se mantengan es seguir votando al PP porque pacta en Bruselas con el PSOE, se reparte todas las instituciones en España y en las autonomías mantienen todas las complicidades", ha respondido Abascal al ser preguntado por el mensaje de campaña de la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco. En este sentido, ha dicho Abascal que "la única oportunidad para cambiarlo" es que Vox tenga "una gran fuerza" que pueda "condicionar un cambio de rumbo político". Además, Abascal, que en esta última jornada de campaña ha estado en Miranda de Ebro para denunciar las "políticas penales" del PP y el PSOE, a los que ha acusado de legislar a "favor de criminales" y "en contra de los ciudadanos honrados" tras el asesinato por violencia de género de tres mujeres en este municipio de Burgos y la detención del presunto autor del crimen que tenía antecedentes. Abascal ha pedido a los ciudadanos que este domingo voten también "pensando en apoyar a fuerzas políticas que están dispuestas a cambiar el Código Penal y ponerlo al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los delincuentes". ““

Gallego (UPL) subraya que no son "ni de izquierdas, ni de derechas" La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha puntualizado que su formación no es "ni de izquierdas, ni de derechas", ya que se centra únicamente en los intereses de la Región Leonesa -León, Zamora y Salamanca-, que, en su opinión, en los últimos 40 años han "sufrido tanto". En declaraciones a los medios, ha hecho balance de la campaña, y ha asegurado que están "satisfechos" con la misma y se ha mostrado convencida de que este domingo se plasmarán unos resultados positivos para ULP. Por otra parte, Gallego, ha instado al candidato socialista a "aclarar" qué entiende por leonesismo y a apoyar en las Cortes las propuestas en favor de la Región Leonesa, después de que Martínez dijera que es "mucho más leonesista que otros que expiden el carnet del leonesismo". UPL cierra campaña este viernes por la tarde en Santa María del Páramo (León). ““

Soria ¡Ya! pide el voto útil para "acabar con 43 años de abandono" de PP, PSOE y Vox El cabeza de lista de Soria ¡Ya! a las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, ha cerrado la campaña electoral tras recorrer 8.848 kilómetros y 243 localidades, en un esfuerzo por "llegar, como dice nuestro ADN a los rincones más lejanos de la provincia". A los electores les ha pedido "votar diferente" para "cambiar estos 43 años de PP, PSOE y Vox", porque la "única certeza es que si el PP sigue gobernando el vamos a seguir igual, deteriorando nuestros servicios públicos" y el "cambio que propone el PSOE" es algo que no se pueden creer después de ocho años gobernando en España en los que "no han afrontado" el problema de la despoblación, mientras el "sentido común de Vox es votar 470 veces en contra de proposiciones de Soria Ya". ““ Esta ha sido una campaña "ilusionante" y en estos 15 días la caravana electoral de Soria ¡Ya! ha recogido "mucho apoyo y cariño" en la calle, según ha asegurado Ceña, que considera que las encuestas son más favorables para ellos de lo que lo eran hace cuatro años cuando les daban entre cero y un diputado y sacaron tres. Y preguntado por posibles pactos tras las elecciones, ha avisado de que no quieren entrar en el Gobierno porque son un partido "de influencia" a través de sus procuradores y su objetivo es acabar con "el abandono institucional" a esta provincia.

Llamas (Podemos-AV) reivindica sus "propuesas y acciones" a favor de los servicios públicos y contra la corrupción El candidato de Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV), Miguel Ángel Llamas, ha reivindicado las "propuestas y acciones" de su formación a favor de los servicios públicos y en contra de la corrupción, así como las respuestas a los "problemas estrucuturales" de la comunidad como la despoblacion o el acceso a al vivienda. En declaraciones a los medios en Valladolid, ha hecho también hincapie en las acciones judiciales que han presentado en los últimos días como la denuncia de una concejala del PP de Palencia que supuestamente recibió una vivienda protegida de forma irregular, el recurso para paralizar los proyectos armamentísticos en la Comunidad que "querían colar PP y PSOE" y la denuncia contra la Junta de Castilla y León por "su gestión criminal de los incendios forestales". ““