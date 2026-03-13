Abascal junto a Pollán piden el voto para Vox y "derrotar" a la "estafa" de Feijóo y la "mafia" de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido el voto para su candidato Carlos Pollán este domingo en las elecciones de Castilla y León para "derrotar" a la "estafa" del Alberto Núñez Feijóo y la "mafia" de Pedro Sánchez, y ha asegurado que lo único que se decide es "cuál va a ser la fuerza" de su partido. "Si la fuerza es grande las cosas cambiarán y de lo lindo", ha asegurado ante la posibilidad de que se repita el escenario de negociaciones con el PP que ha habido en Aragón y Extremadura.

Al mismo tiempo ha calificado de "tontadas" los llamamientos al "voto útil", ha dicho, para "meter miedo" porque "no hay ningún riesgo de que gobierne la izquierda a partir del domingo", el PSOE, ha asegurado, "no tiene ninguna posibilidad".

Abascal ha elevado su discurso a un nivel nacional: "Hay una fuerza política que es la de contención y de destrucción de la mafia de Sánchez". Ante una concurrida Plaza Zorrilla de Valladolid, entre banderas de Vox, de España, y una nutrida presencia de medios de comunicación, Abascal, ha arropado al candidato de Vox a las elecciones de Castilla y León de este domingo en un acto en el que también ha participado el secretario general del partido Ignacio Garriga.

Una política que "lo restaure todo y que tenga el valor de de cambiar todo lo que lleva fallando durante décadas", ha advertido el líder del partido de ultraderecha que ha llamado a una "gran tarea de reconstrucción nacional", y ha defendido la "unidad nacional de España" como "algo sagrado" frente al "separatismo".