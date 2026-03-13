Abascal junto a Pollán piden el voto para Vox y "derrotar" a la "estafa" de Feijóo y la "mafia" de Sánchez
- El líder de Vox ha permanecido junto al candidato Carlos Pollán a lo largo de toda la campaña
- Califica de "tontadas" las llamadas al "voto útil" porque "no hay ningún riesgo de que gobierne la izquierda"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido el voto para su candidato Carlos Pollán este domingo en las elecciones de Castilla y León para "derrotar" a la "estafa" del Alberto Núñez Feijóo y la "mafia" de Pedro Sánchez, y ha asegurado que lo único que se decide es "cuál va a ser la fuerza" de su partido. "Si la fuerza es grande las cosas cambiarán y de lo lindo", ha asegurado ante la posibilidad de que se repita el escenario de negociaciones con el PP que ha habido en Aragón y Extremadura.
Al mismo tiempo ha calificado de "tontadas" los llamamientos al "voto útil", ha dicho, para "meter miedo" porque "no hay ningún riesgo de que gobierne la izquierda a partir del domingo", el PSOE, ha asegurado, "no tiene ninguna posibilidad".
Abascal ha elevado su discurso a un nivel nacional: "Hay una fuerza política que es la de contención y de destrucción de la mafia de Sánchez". Ante una concurrida Plaza Zorrilla de Valladolid, entre banderas de Vox, de España, y una nutrida presencia de medios de comunicación, Abascal, ha arropado al candidato de Vox a las elecciones de Castilla y León de este domingo en un acto en el que también ha participado el secretario general del partido Ignacio Garriga.
Una política que "lo restaure todo y que tenga el valor de de cambiar todo lo que lleva fallando durante décadas", ha advertido el líder del partido de ultraderecha que ha llamado a una "gran tarea de reconstrucción nacional", y ha defendido la "unidad nacional de España" como "algo sagrado" frente al "separatismo".
Pollán habla de aviones "repletos" de "ilegales" que "se van a ir a su tierra"
Por su parte, Pollán ha mantenido las grandes líneas del discurso de toda la campaña, dirigidas sobre todo al campo , en contra de los acuerdos alcanzados por populares y socialdemócratas en el marco de la Unión Europea, como Mercosur, las políticas verdes y migratorias y la Agenda 2030.
Una vez más, el candidato ha vinculado la "inmigración ilegal" con la "inseguridad" y ha asegurado que quienes voten a Vox estarán votando también para escuchar "el rugido de los aviones repletos de estos ilegales que están entrando en este país y se van a ir a su tierra con sus costumbres, burkas y todo lo que están generando inseguridad en nuestras calles".
Su partido "no es un billete de vuelta al pasado" sino "una apuesta de futuro", ha afirmado el hasta ahora presidente de las Cortes de Castilla y León, un proyecto "sólido, a largo plazo, que se va consolidando" porque "cada día que pasa somos más", y garantizó que su formación traerá "prosperidad" a esta región a partir de las elecciones del domingo.
El voto a Vox es la "garantía" de que a partir de este domingo van a trabajar "con toda la fuerza" que les van a dar los electores para "mejorar las cosas y que no vuelva a ocurrir lo que está pasando, después de 40 años, un PP que viene a poner soluciones a los problemas que ellos han generado".