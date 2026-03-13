Martínez cierra la campaña arropado por Sánchez, Puente y Zapatero: "La ola de cambio es absolutamente imparable"

El PSOE pone toda la carne en el asador a 48 horas de las elecciones. En un gran acto en la Cúpula del Milenio en Valladolid acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato socialista, Carlos Martínez, va con todo a por el 15-M tras "40 años de hartazgo" con el PP.

"Se nos está acabado la paciencia. Hay hartazgo por la acumulación de olvidos, por los 40 años de olvido y desprecio sin dar respuesta a las necesidades que tiene esta comunidad, por 40 años de invisibilidad y de marginación. ¡El domingo vamos a darle la vuelta a todo eso, vamos a cambiar todo eso!", ha exclamado Martínez en el cierre de campaña del PSOE. "¡La ola de cambio es absolutamente imparable y se palpa", ha añadido entre gritos de presidente de los 2.000 asistentes que había, y otros 2.000 fuera que se han quedado sin acceder, según el PSOE.

Arropado por la plana mayor del partido, Martínez se ha mostrado esperanzado con el resultado del próximo domingo. "No quiero hablar de pactos, pero si os quiero decir con una cosa: no me conformo con ganar las elecciones, hay que gobernar", ha señalado mostrándose optimista.

"No podemos presentarnos únicamente para ganar las elecciones, hay que presentarse para modernizar y transformar esta comunidad, y necesitamos el BOE de esta comunidad para ello". Según Martínez y haciendo un símil futbolístico, este domingo el PSOE va a ganar "el partido de ida, va a jugar el de vuelta hasta el último minuto y, si hace falta, la prorroga porque vamos a ganar a Mañueco".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez (i), a su llegada al cierre de la campaña del PSOE Photogenic/Claudia Alba Claudia Alba / Europa Press

Sánchez: "No más tedio de Mañueco, odio de Abascal: más cambio" De ese mismo optimismo se ha contagiado el público entre gritos de "presidente" y se ha hecho eco Pedro Sánchez. "El futuro siempre da la razón al progreso, hace 23 años, Zapatero nos enseñó cómo ganar a la mentira. Hoy siguen mintiendo y nosotros estamos aquí gobernando y vamos a gobernar aquí a partir del 15 de marzo con el voto de los vallisoletanos y de Castilla y León. ¡Vamos a cambiar esta tierra de la mano de Carlos, Puente o Redondo! Hoy España, como hace 23 años reivindica la paz, ¿y la derecha qué hace? Reivindica a Aznar", ha señalado Sánchez tras una campaña muy marcada por el "no a la guerra" de Irán. "Esta es la gran diferencia, nuestro no a la guerra no es una posición solo del Gobierno de España, es una posición de la amplísima mayoría de españoles y españolas que da igual a lo que voten, ese es el proyecto político de Carlos Martínez", ha señalado al pedir el voto por su candidato a lo asistentes. Para Sánchez ha llegado el momento del "cambio". "¡No más tedio de Mañueco, no más odio de Abascal sino cambio y ese cambio es Carlos Martínez y el PSOE!", ha proclamado desde el atril en Valladolid. "Este próximo domingo todos los progresistas que voten al PSOE, da igual lo que hayan votado otras veces, que voten ahora a Carlos Martínez para ganar las elecciones, gobernar en Castilla y León y seguir avanzando de la mano de España. Eso es lo más importante que tenemos que hacer: concentrar el voto en que puede ganar y gobernar, en Carlos". El presidente del Gobierno también ha cargado contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. "Ha vivido en la abundancia económica gracias al Gobierno de España, que ha aumentado en un 38% los recursos de las comunidades para poder hacer frente a sanidad o educación", ha puesto de ejemplo Sánchez. "¿Qué es lo que ha hecho Mañueco con este aumento? Derivar a la sanidad privada a los pacientes. No hace nada salvo privatizar muchos servicios públicos", ha añadido al respecto. "Si queréis sanidad pública fuerte, un gobierno comprometido con la vivienda y los jóvenes, o una dependencia fuerte, necesitamos a Carlos Martínez al frente de la Junta", ha finalizado.