Feijóo y Mañueco apelan al voto útil en Castilla y León: "Otra gran victoria del PP es un empujón hacia afuera de Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este viernes la campaña electoral de Castilla y León junto al presidente de la Junta y candidato 'popular' a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en Valladolid, donde ambos han apelado al voto útil para que una "gran victoria del PP" sea un "empujón hacia fuera de la Moncloa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo han hecho una vez mas un llamamiento a "concentrar" el voto en el PP para "ganar cotundentemente" y que Castilla y León tenga un Gobierno "libre" y "estable", que no dependa de nadie y menos de partidos que buscan "bloquear". "Yo pido ganar contundentemente para que Castilla y León tenga un Gobierno sólido, un Gobierno estable, con un presidente que no dependa más que de la gente de Castilla y León", ha clamado.

En un mitin en la Feria de Valladolid, con "más de 4.000 personas", según los 'populares', y entre los que estaba el expresidente de la Junta de Castilla y León Juan José Lucas, Feijóo se ha dirigido tanto a los votantes del PSOE y de Vox, a los que les ha dicho que si estan "enfadados" o "molestos", solo con el PP está garantizado el "cambio".

"A los votantes del PSOE que no les gusta lo que hace Sánchez con su partido y a los votantes de Vox que no están de acuerdo con que su voto sirva para bloquear gobiernos y dar oxígeno a la izquierda, les digo que lo mejor que pueden hacer es votar al Partido Popular", ha defendido.

Feijóo ha defendido que el voto del PP vale "doble" porque por un lado sirve para darle "un buen Gobierno a Castilla y León" y por otro sirve para darle "un buen disgusto a Sánchez".

Feijóo cree que los que "bloquean" y "estafan" se merecen el "castigo" en las urnas Como en los últimos días, Feijóo ha arremetido contra Vox, al que ha acusado de "bloquear" la alternativa al PSOE en Extremadura y Aragón, y ha alertado de que podría pasar igual en Castilla y León. "El que se presenta para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente", ha sostenido. Feijóo alerta de que Abascal podría "bloquear" la investidura de Mañueco igual que en Extremadura: "Vox está a la deriva" Mª Carmen Cruz Martín También ha afeado a los de Santiago Abascal que dieran "la espantada" de todos los Gobiernos autonómicos de coalición en los que estaban en julio de 2024 cuando la crisis por el reparto de los menores migrantes no acompañados, algo que ha atribuido a que les "iban mal las encuestas" y porque les dirigen "con mando a distancia" desde "un despacho de Madrid". "Cuando viene un problema, yo me voy y me voy de todos los sitios a la vez. ¿Cuál sería la razón para irse de todos los gobiernos? Ninguna. Aquellos que no respetan Castilla y León no merecen que se les vote en Castilla y León", ha insistido. Abascal junto a Pollán piden el voto para Vox y "derrotar" a la "estafa" de Feijóo y la "mafia" de Sánchez Silvia Quílez Iglesias Asimismo ha cargado contra el PSOE y ha ironizado con el "plantel" del PSOE que ha cerrado campaña en Valladolid. En opinión de Feijóo, al candidato del PSOE, Carlos Martínez, le ha acompañado el ministro de Transportes, Óscar Puente, que le "han tenido escondido durante toda la campaña"; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "el de los negocios, el de los rescates y el de los lobbies de Maduro", y el "número uno", en referencia a Pedro Sánchez. "Si hay alguna duda de por qué votar al PP, que vayan al mitin del Partido Socialista", ha enfatizado. Martínez cierra la campaña arropado por Sánchez, Puente y Zapatero: "La ola de cambio es absolutamente imparable" FÉLIX DONATE (ENVIADO ESPECIAL A VALLADOLID) También ha reprochado al Gobierno de Sánchez "enarbole con una mano la bandera del 'no a la guerra' y ponga la otra para recaudar la inflación que genera la guerra". "Cada día que pasa sin que el Gobierno tome medidas, es un día más de asfixia a la gente", ha expresado. En su opinión, el Ejecutivo se está "beneficiando" de los efectos de la guerra. Por ello, ha exigido que ponga en marcha urgentemente medidas para paliar los efectos del conflicto en el Golfo. Frente a estas alternativas, Feijóo ha defendido que la mejor opción es la que representa Mañueco, porque "sabe lo que tiene que hacer, tiene un programa, y tiene un proyecto sólido", y porque es un "presidente que se quedó siempre e incluso cuando le traicionaron o cuando se fue la otra parte del gobierno" y porque es "un presidente que no se calla ante los atropellos a los castellanos y leoneses". "Eso merece un reconocimiento en las urnas", ha enfatizado.