Mañueco (PP) abre campaña sin Feijóo y con cuatro actos en Castilla y León
- Mañueco asegura que cumplirá los pactos de Gobierno: "En esta tierra los contratos se cumplen"
- El candidato popular muestra su intención de disputar el voto rural a Vox: "Somos el partido del campo"
El candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arrancado este jueves la campaña electoral con el lema "Aquí, certezas" y celebrando cuatro mítines en Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca. En ninguno de ellos ha contado con el apoyo del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de los populares, en cambio, sí que se desplazará este viernes a la región para celebrar un acto en Ciudad Rodrigo (Salamanca).
En el acto de este jueves en Burgos, Mañueco ha garantizado que cumplirán sus compromisos electorales y los harán cumplir si su formación tiene que alcanzar un acuerdo de Gobierno, porque su palabra es su contrato y "aquí en esta tierra los contratos se cumplen". Se trata de una referencia indirecta al posible pacto político entre PP y Vox en varias comunidades autónomas y que se negocia a nivel nacional.
Asimismo, ha asegurado que su candidatura "no es una incógnita" y que "ha dado la cara en las buenas y en las malas", sin desaparecer cuando viene la "tormenta". El candidato popular a la reelección ha enfatizado que se presenta a estas elecciones con un programa electoral con 1.031 medidas, frente a aquellos que hacen campaña "con un micrófono y cuatro titulares". "Somos el partido que tiene el mejor balance y el mejor proyecto de futuro", ha resumido ante decenas de asistentes.
Mañueco ha prometido recorrer toda la comunidad en estos 15 días "no para hacer turismo electoral" sino para explicar su proyecto, y se ha mostrado convencido de que el 15 de marzo "habrá claridad" en el resultado electoral.
La lucha por el voto del campo
Desde otro acto en Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco ha evidenciado que durante esta campaña quiere disputar el voto del sector primario a Vox. "Cuando un agricultor o un ganadero se nos acerca y nos dice que necesita apoyo, le decimos que el PP somos el partido del campo", ha dicho el candidato a la reelección entre aplausos. "Nunca les hemos fallado y nunca les vamos a fallar. Otros se fueron, nosotros nos hemos quedado", ha dicho Mañueco en alusión a la ultraderecha.
"Pagamos la Política Agraria Común (PAC) más rápido que nadie", ha defendido, y ha prometido también medidas concretas para agricultores y ganaderos, como por ejemplo la modernización de los regadíos. Ha añadido planes especiales para la ganadería extensiva y bonificaciones en las contrataciones de seguros agrarios.
También en referencia a la ultraderecha, Mañueco ha pedido no hacer política desde los extremos. "Hay quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar y que para ser distintos hay que irse a los extremos. Yo digo que no", un mensaje para intentar desmarcarse de los de Santiago Abascal.
Castilla y León fue en 2022 la primera comunidad autónoma en la que se llegó a un pacto de Gobierno entre el PP y Vox. En ese momento, Mañueco accedió a dar la vicepresidencia y tres consejerías a la ultraderecha.