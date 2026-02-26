Mañueco (PP) abre campaña sin Feijóo y con cuatro actos en Castilla y León

El candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha arrancado este jueves la campaña electoral con el lema "Aquí, certezas" y celebrando cuatro mítines en Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca. En ninguno de ellos ha contado con el apoyo del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de los populares, en cambio, sí que se desplazará este viernes a la región para celebrar un acto en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

En el acto de este jueves en Burgos, Mañueco ha garantizado que cumplirán sus compromisos electorales y los harán cumplir si su formación tiene que alcanzar un acuerdo de Gobierno, porque su palabra es su contrato y "aquí en esta tierra los contratos se cumplen". Se trata de una referencia indirecta al posible pacto político entre PP y Vox en varias comunidades autónomas y que se negocia a nivel nacional.

Asimismo, ha asegurado que su candidatura "no es una incógnita" y que "ha dado la cara en las buenas y en las malas", sin desaparecer cuando viene la "tormenta". El candidato popular a la reelección ha enfatizado que se presenta a estas elecciones con un programa electoral con 1.031 medidas, frente a aquellos que hacen campaña "con un micrófono y cuatro titulares". "Somos el partido que tiene el mejor balance y el mejor proyecto de futuro", ha resumido ante decenas de asistentes.

Mañueco ha prometido recorrer toda la comunidad en estos 15 días "no para hacer turismo electoral" sino para explicar su proyecto, y se ha mostrado convencido de que el 15 de marzo "habrá claridad" en el resultado electoral.