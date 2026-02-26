Los candidatos en las elecciones de Castilla y León realizan diferentes actos para dar pistoletazo de salida a la campaña

Los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo han optado por distintas fórmulas para dar el pistolezado de salida a la campaña electoral que comenzará oficialmente a las 00.00 horas de este viernes.

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha sustituido la tradicional pegada de carteles por una ronda de visitas este jueves por cuatro provincias bajo la denominación 'Pegada del primer cartel'. Así, ha empezado la jornada en Burgos y Venta de Baños (Palencia), y por la tarde a las 18.00 horas, hace lo propio en un acto público del PP en Valladolid y a las 20.30 horas, viajará a Salamanca para clausurar un acto de partido.

Por su parte, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta y alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha elegido su localidad para iniciar la campaña cuyo lema es 'Comienza el cambio' y da el pistolezo de salida en el Paseo de San Andrés esquina con la calle Geólogo Palacios, a las 23.30 horas con un acto virtual. Aunque antes, participará en un acto de inicio de campaña en Burgos, a las 18.00 horas junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El candidato de Vox a la Junta, Carlos Pollán, también ha elegido arrancar su campaña en la provincia donde es cabeza de lista, León. Pollán acudirá a la Plaza Guzmán el Bueno a las 20.30 horas y estará acompañado por los miembros del Comité Ejecutivo Provincial y por la número 2 de la candidatura, Laura Dorreis, quienes le ayudarán con una 'pegada tradicional' del cartel a modo "simbólico".

Todos los partidos menos Por Ávila tienen actos este jueves A nivel regional, el candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, hará lo propio pegando su cartel en el muro habilitado para este fin y que comparten todas las formaciones en el pabellón San Andrés de Soria a las 23.59 horas. Además, la candidata de Alicia Gallego, de UPL, hará sobre las 00.00 horas una pegada de carteles tradicional junto a su compañero de partido Luis Mariano Santos, otros miembros de la lista, afiliados y simpatizantes. El acto será frente a la iglesia de San Isidoro de León, en el centro de la localidad. En IU-Movimiento Sumar y Verdes Equo, su candidato Juan Gascón realiza el inicio de campaña en Valladolid a las 23.30 horas en la caseta de la formación. Previamente, a las 22.00 horas hará una cena de picoteo a modo de previa en la sede del partido en la capital vallisoletana con la candidatura y voluntarios de la formación. Desde Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, inicia el rumbo a la Junta de Castilla y León a las 21.30 horas en la carpa que la formación morada ha instalado en la céntrica calle Santiago de Valladolid. Llamas estará acompañado por el secretario de Organización, exdiputado de las Cortes de Castilla y León y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y por Almudena Villarreal y Sandra San José, candidatas por la provincia de Valladolid. Finalmente, Pedro Pascual, de Por Ávila, no va a hacer la tradicional pegada de carteles y su primer acto de campaña será este viernes a las 19.30 horas en La Posada de la Fruta. El candidato a la Presidencia estará acompañado, entre otros, por el alcalde de la capital, Jesús Manuel González Cabrera.