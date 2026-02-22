Sánchez llama a hacer que Castilla y León pase de "zona cero" a "punto y final" de los gobiernos de PP y Vox

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado que Castilla y León se convirtió en 2022 "en la zona cero" de los gobiernos de coalición de PP y Vox, y ha llamado a poner en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo "el punto y final" de esos ejecutivos.

Sánchez se ha expresado así en Ponferrada (León) en un acto de precampaña junto al candidato a la Presidencia de la Junta, secretario general del partido en la región y alcalde de Soria, Carlos Martínez, al que han acudido también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

"Cada vez que nos enfrentamos a una elección tenemos el mismo dilema. ¿Queremos cambiar o queremos retroceder? ¿Queremos avanzar o queremos quedarnos paralizados?" con un PP que lleva gobernando 39 años, ha dicho Sánchez, que ha considerado que la pregunta debería ser "de otra manera".

En concreto, se ha planteado si este verano próximo, "por las circunstancias que sea", vuelve a haber "una tragedia en forma de incendio" como en 2025, los castellano-leoneses quieren de nuevo a Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta o a Martínez. "¡No!", han gritado los asistentes al acto al pronunciar el nombre del presidente 'popular'.

Sánchez, que ha presumido de crecimiento económico, ha enumerado los logros de su Gobierno en la última semana, como la nueva subida del salario mínimo o que se haya instado a la Fiscalía a investigar posibles delitos por la creación mediante inteligencia artificial y difusión de imágenes pornográficas de mujeres y niños ("vamos a quitar las sucias manos de los tecno-oligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de sus móviles", ha dicho); o la creación del fondo "España Crece" con inversiones de hasta 120.000 millones de euros.

"La verdad de los datos muestra que España va como nunca y la oposición miente como siempre" (...) Cuando me dicen ¿merece la pena (seguir gobernando)? ¿Que si merece la pena? Merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León", ha subrayado.