Breve y frío, así ha sido el saludo entre Sánchez y González después de decir que "votará en blanco"

El breve y frío saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el que fuera primer jefe de un Ejecutivo socialista, Felipe González, en el acto para conmemorar que la Constitución de 1978 es la más longeva de la historia de España ha puesto en evidencia el distanciamiento político entre ambos después de que este reprochara al PSOE su falta de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura y anunciara que votará en blanco.

Así ha sido una semana después de esas declaraciones, el momento captado por las cámaras en el que primero se ve cómo Sánchez, va a saludar después de los reyes, da la mano a González y pasa rápidamente a dar la mano a uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Después de los saludos, el jefe del Ejecutivo pasa por delante de González y sin intercambiar palabra y ni mirar a su predecesor se queda de pie manteniendo la distancia.

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres llegó a insinuar tras conocer las declaraciones de González que debería irse del partido. "Cuando quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces ahí", aseguró Torres aunque después matizó sus palabras y aseguró que quería que se quedara, según dijo en una entrevista en Mañaneros 360 de TVE