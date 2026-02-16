Torres reitera que no comparte las críticas de González a Sánchez: "Yo no he dicho que se vaya del partido"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado este lunes que no comparte las críticas del expresidente del Gobierno Felipe González al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha rechazado que dijera que se tuviera que marchar del PSOE.

"Yo no comparto mucho de lo que ha dicho el compañero González. Yo no he dicho que se vaya del partido, es más, yo quiero que se quede", ha explicado en una entrevista en Mañaneros 360 de TVE en referencia a las declaraciones que hizo en Canarias Radio el pasado viernes cuando insinuó que el expresidente del Gobierno debiera irse del PSOE después de que reprochara a los socialistas la falta de autocrítica tras las derrotas en Aragón y Extremadura.

No obstante, ha advertido de que si González o cualquier socialista "no se alegra de que su partido gane" las elecciones, "es para que reflexione".

Así, ha animado al expresidente del Gobierno a que exprese sus discrepancias en los foros internos del partido. "Yo no apoyé a Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se enfrentó a Carme Chacón. Perdí, pero fue mi secretario general y lo apoyé", ha señalado. En este sentido, ha asegurado que "siempre" querrá que gane el PSOE.

Y ha defendido que "siempre" querrá que gane el PSOE. "A mí me entristece cuando otros rivales políticos encumbran y ponen en gran valor a compañeros socialistas que en su momento querían sepultar políticamente, matarlos para que no siguieran en la cosa pública. Uno de ellos era Felipe González. Yo nunca participaré de eso", ha incidido.

Asimismo ha recordado que los candidatos socialistas "los deciden los militantes después de procesos internos y orgánicos", por lo que es "un resultado democrático donde cada voto vale exactamente lo mismo" y no vale más "porque uno sea ministro".