El PSOE se desmarca de López, que vinculó a Lambán con el fracaso en Aragón, y reconoce su "figura y legado"

El PSOE se ha desmarcado este viernes de las palabras del ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que vinculó este jueves los malos resultados de los socialistas en Aragón el pasado 8 de febrero a que el socialista, ya fallecido, Javier Lambán no hiciera "oposición" en su momento. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este viernes la "figura y legado" del que fuera presidente de Aragón hasta 2023.

En una rueda de prensa, Bolaños ha evitado comentar las declaraciones de López, quien en una entrevista en Las Mañanas de RNE, López sostuvo que, antes de la llegada de la candidata del PSOE, Pilar Alegría, Lambán "en lugar de hacer oposición" al 'popular' Jorge Azcón "se dedicó a hacer otra cosa, muchas veces con argumentos que eran de la derecha", algo que, a su juicio, hizo que el PP no tuviera "un desgaste que tenía que haber tenido".

Al ser preguntado por las polémicas palabras de su compañero en el Consejo de Ministros, se ha limitado a asegurar que en el PSOE reconocen "la figura y legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón". "Es unánime este reconocimiento. Ha sido un referente entre los socialistas aragoneses", ha subrayado.

También ya este jueves, Alegría se desmarcó de la opinión de López: "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección", escribió en la red social X.

Page espera las "disculpas" de López El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico este viernes con López y ha asegurado que espera que "pida perdón" y "disculpas" por vincular el resultado de las elecciones de Aragón del domingo con la labor de Lambán. "Me supuso dolor, pero llevado un poco más de fondo, me supuso mucha tristeza", ha señalado al ser preguntado por lo dicho por el ministro para la Transformación Digital. Para Page, que ha asegurado que está "muy acostumbrado a escuchar barbaridades", le pareció "especialmente duro" y "totalmente injusto" lo dicho por López. Además, se ha mostrado convencido de que "lo malo" no es solo decirlo, sino que "es incluso pensarlo", sobre todo "porque no es cierto". Page ha lamentado que se hayan hecho esas declaraciones, sobre todo después de fallecido Lambán, quien además "aguantó en responsabilidades políticas en una lucha inmensa contra un cáncer atroz que se le fue multiplicando". "Y en medio de todos los tratamientos, en medio de todo el dolor, estuvo como no van a estar muchos, manteniendo su palabra y sus ideas y sus convicciones, siendo coherente", ha destacado.