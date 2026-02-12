López descarta tajantemente que el PSOE se pueda abstener en Extremadura para que gobierne el PP sin Vox

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha descartado tajantemente que los socialistas se puedan abstener en Extremadura para que la candidata del PP a la reelección, María Guardiola, pueda ser investida presidenta de la Junta sin el apoyo de Vox.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Las Mañanas de RNE al ser preguntado por esa posibilidad ante la falta de acuerdo entre 'populares' y los de Santiago Abascal. Además, López ha apuntado que "nadie lo ha pedido" y ha recordado que hasta el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado que "su socio preferente es Vox".

El dirigente socialista ha señalado que fue el PP el que quiso convocar elecciones anticipadas en Extremadura y en Aragón para que "el PSOE perdiera un par de escaños aunque tuviera que paralizar la comunidad autónoma". Y ha recordado también que la candidata socialista en esa región, Pilar Alegría, ofreció al presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, apoyar los presupuestos para que no tuviera que adelantar los comicios y lo rechazó.

Para López, esta estrategia se debe a que el PP actual es el "más destructivo de la historia de la democracia española". "Ellos sabrán. Tarde o temprano el PP tendrá que reaccionar. La derecha está profundamente equivocada", ha sostenido.

Además, ha afeado a los 'populares' que copien "los discursos, los insultos, los marcos mentales de la ultraderecha". "Es un PP pequeño, en ruina, que lo único que hace es alimentar más a la ultraderecha", ha zanjado.

Considera buena la estrategia del PSOE de enviar a ministros a las autonómicas Preguntado por la estrategia socialista de enviar a ministros a las elecciones autonómicas, López ha considerado que es "buena" y se ha mostrado convencido de que en su caso, en la Comunidad de Madrid, tendrá "muy buen resultado" el año que viene cuando tocan comicios regionales. Según López, "la gente con valores progresistas está escandalizada con lo que está ocurriendo en el mundo" y por ello, considera que esa gente no permitirá que se traslade a Madrid. Además, ha desvinculado el resultado en Aragón de lo que pueda pasar en otras regiones. En su opinión, aunque ha admitido que el resultado del 8-F no fue bueno para el PSOE, "cada elección es diferente". Y ha dejado caer que el PP de Azcón ha tenido el "desgaste que tenía que haber tenido", algo que ha atribuido a la oposición que hizo el fallecido Javier Lambán. En el caso de Extremadura, ha señalado que se "vivió una situación" después de la etapa del fallecido Guillermo Fernández Vara -encabezada por el ya dimitido Miguel Ángel Gallardo- a la que se ha sumado que era la primera vez que celebraban elecciones anticipadas en solitario.

Critica que el PP votara en contra de la subida de las pensiones Por otro lado, ha vuelto a reprochar al PP que votara en contra de la subida de las pensiones, y ha rechazado que la causa fuera llevarla en un decreto 'omnibus'. Según López, para el PP "siempre hay alguna excusa". Y ha subrayado que ese decreto contenía "medidas que beneficiaba a la mayoría social". Asimismo ha negado que el decreto proteja la okupación. "ES un decreto que protege a situaciones muy graves, no para cuando bajes a por el pan te okupen la casa", ha explicado. A su juicio, cuando el PP votó en contra solo lo hizo para "provocar el castigo del Gobierno". "¿Se puede ser más irresponsable?", se ha preguntado el ministro.