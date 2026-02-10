El Gobierno da el primer paso para frenar la privatización de la gestión de la sanidad pública

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un anteproyecto de ley que, además de poner límite a la privatización de la gestión de los hospitales públicos, pretende reforzar el control del gasto de los centros públicos que están gestionados por compañías privadas.

La nueva ley establece un marco más restrictivo para la externalización de servicios sanitarios y busca garantizar una mayor supervisión económica y asistencial en aquellos hospitales cuya gestión esté en manos de compañías privadas. El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el carácter público del sistema sanitario y asegurar un uso más eficiente de los recursos.

La Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud limitará la colaboración público-privada, con el fin de "poner coto al ánimo de lucro". Este texto derogará la ley de 1997 que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que permitió el desarrollo de modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley se remitirá para su tramitación como proyecto de ley, iniciando los informes preceptivos. Tras su aprobación definitiva por el Gobierno, se enviará al Congreso de los Diputados, donde se abre el plazo de enmiendas y debe ser aprobado.

El Ministerio de Sanidad ya informó a finales del año pasado de su intención de aprobar esta ley. Entonces, la ministra Mónica García ya era consciente de la dificultad de sacar adelante el texto en el Congreso dada la "aritmética parlamentaria compleja", pero se mostraba confiada en que, tras el escándalo del Hospital de Torrejón, todos los partidos fuesen conscientes de la necesidad de esta norma.