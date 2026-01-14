La Fiscalía ve posible delito de prevaricación en el escándalo de los audios del Hospital de Torrejón

La Fiscalía ve un posible delito de prevaricación en los hechos denunciados a raíz del escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la empresa privada grupo Ribera Salud, tras la publicación de unos audios en el que su CEO, Pablo Gallart, pedía subir las listas de espera para aumentar los beneficios, un hecho que provocó su dimisión.

El Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz investigará si los responsables de la gestión del hospital cometieron ese delito de prevaricación después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares haya realizado diligencias de investigación preprocesal.

El PSOE denunció que los gerentes del hospital podrían incurrir en ese delito después de que el pasado 3 de diciembre El País publicara esos audios y socialistas hablaron en la denuncia de "diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos".

El PSOE de Madrid ha reaccionado tras saber que la Justicia investigará los hechos para señalar que "primar el negocio de la salud y la vida de la gente es inhumano".