¿Sabrías diferenciar entre bulo y realidad? Compruébalo con el quiz de VerificaRTVE

Se acaba un 2025 marcado por grandes temas de actualidad como la muerte del papa Francisco, la investidura de Donald Trump, el apagón masivo del 28 de abril en España, los incendios forestales del verano o la agresión en Torre Pacheco (Murcia). Acontecimientos que han generado un enorme impacto social y que también han sido objeto de desinformación.

¿Sabrías diferenciar entre bulo y realidad? Cuidado, porque difundir un contenido antiguo sin especificarlo también es desinformar... En VerificaRTVE recopilamos la desinformación más destacada del año y te ponemos a prueba con nuestro quiz. Contiene varios temas de actualidad con preguntas para que compruebes si estás preparado para protegerte frente a los bulos. Nosotros etiquetamos cada contenido desinformativo con distintos sellos, te explicamos en qué consisten:

Cierto : Los hechos, imágenes o declaraciones son reales y se corresponden con lo que se afirma.

: Los hechos, imágenes o declaraciones son reales y se corresponden con lo que se afirma. Falso : La información no es verdadera. Los hechos no ocurrieron, la imagen o el vídeo no son reales o el contenido ha sido manipulado o generado, por ejemplo, con inteligencia artificial, para aparentar algo que no es.

: La información no es verdadera. Los hechos no ocurrieron, la imagen o el vídeo no son reales o el contenido ha sido manipulado o generado, por ejemplo, con inteligencia artificial, para aparentar algo que no es. Bulo : Contenido falso que se difunde como si fuera cierto. Es bulo cuando se haga de forma intencionada, es decir, cuando el objetivo es engañar o manipular o cuando el contenido falso se difunde de forma reiterada como cierto.

: Contenido falso que se difunde como si fuera cierto. Es bulo cuando se haga de forma intencionada, es decir, cuando el objetivo es engañar o manipular o cuando el contenido falso se difunde de forma reiterada como cierto. Engañoso : Se parte de una información real, pero se presenta de forma que induce a error. Puede tratarse de contenidos antiguos difundidos como actuales, datos ciertos mezclados con conclusiones incorrectas o imágenes reales usadas para contar algo distinto.

: Se parte de una información real, pero se presenta de forma que induce a error. Puede tratarse de contenidos antiguos difundidos como actuales, datos ciertos mezclados con conclusiones incorrectas o imágenes reales usadas para contar algo distinto. Exagerado : La información se basa en un hecho real, pero se amplifica o distorsiona su alcance o sus consecuencias, generando una percepción errónea de la realidad.

: La información se basa en un hecho real, pero se amplifica o distorsiona su alcance o sus consecuencias, generando una percepción errónea de la realidad. Falta contexto/ descontextualizado : La información es real, pero se presenta sin los datos necesarios para entenderla correctamente, lo que altera su significado.

: La información es real, pero se presenta sin los datos necesarios para entenderla correctamente, lo que altera su significado. Invención sin pruebas : No hay pruebas que respalden la afirmación que se hace o la información que se difunde.

: No hay pruebas que respalden la afirmación que se hace o la información que se difunde. VerificaRTVE: Es el sello que utilizamos para abordar temas que requieren una explicación más exhaustiva en los que aportamos datos y contexto con voces de expertos.

¡Vamos allá!