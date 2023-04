El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo como la “primera etapa” para conseguir un cambio de Gobierno en España y ha asegurado que se hará “corresponsable” de los resultados. Feijóo, que se ha emplazado a lograr que el PP sea la primera fuerza el 28M y en las generales, se ha conminado además a formar “una mayoría de gobiernos fuertes, sólidos y estables” frente al “tripartito” que ofrecen las formaciones del Gobierno de la nación.

Ante el Comité Ejecutivo Nacional, Feijóo ha asegurado que algunas personas le han aconsejado no fijar retos concretos para el 28M y gestionar las expectativas “a la baja”. “Si alguno desea eso, pido disculpas de antemano porque no lo haré, no he venido a la política para escapar de responsabilidades sino asumirlas ni para ponerme objetivos fáciles sino marcar retos difíciles”. “No he venido para que todo siga igual”, ha proseguido, tras lo que se ha marcado como objetivo lograr un cambio de Gobierno en España.

Por tanto, ha asegurado que no le vale con un “aprobado raspado” ni superar los resultados de 2019 o mantener las tres autonomías donde gobierna el Partido Popular. Ha admitido que el PSOE puede resistir mejor en las municipales, pero ha dejado claro: “Llevamos siete años sin ganar unas generales". Por tanto, se ha marcado como objetivo ser la primera fuerza política de España en todas las elecciones de 2023. Si lo es en las autonómicas y generales, ha dicho, los ‘populares’ estarán dando “el primer paso para ofrecer a España un Gobierno mejor”.

“No me daré por satisfecho si conseguimos menos que esto”, ha asegurado. Y ha recalcado que no piensa “esconderse” en una campaña de “equidistancia o perfil bajo”. “Voy a dar las batallas que me corresponden, estaré en las calles españolas”, ha sentenciado.

Y ha rechazado igualmente conformarse con que la suma con otras fuerzas “oculte” una “derrota” de los ‘populares’ en las urnas: “Nunca voy a trabajar para facilitar votos a otros partidos”. “Yo no soy Pedro Sánchez (...) recorreré España con vosotros, seré el último en cada uno de los actos del partido y me haré corresponsable de los resultados”, ha zanjado.

“Ha llegado el momento de decir hasta aquí hemos llegado” El líder del PP ha emplazado a los suyos a “empezar a pasar la peor página política de la democracia española” con una “nueva política” y no “tragar” con un Gobierno “basado en la mentira”. “Ha llegado el momento de decir hasta aquí porque este Gobierno no hay quien lo trague y nuestra obligación es garantizar uno mejor en cada rincón de España”, ha asegurado. Por tanto, ha rechazado que los españoles deban “tragar” con los “chistes” del CIS, con la rebaja de penas por la ley del ‘solo sí es sí’ o con el cambio de la política sobre el Sáhara. Ha dicho asimismo que los españoles tampoco tienen que “tragar” a nivel autonómico a los “barones” socialistas que, “por acción u omisión, acataron cada uno de los atropellos de Sánchez”. Feijóo ha criticado que esto “es muy poco serio” y no quiere parecerse lo más mínimo a esa política. Por ello, ha propuesto formar “una nueva mayoría de gobiernos fuertes, sólidos y estables”. “Tenemos siete semanas”, ha recordado a los suyos, y les ha emplazado a trabajar como si estuvieran “a un voto de la mayoría”, por lo que les ha pedido “ambición, ilusión, humildad y responsabilidad”: “No hay nada hecho y todo está por hacer”. Por todo, ha animado el 28M a “pasar página de la pesadilla” del Gobierno de Sánchez y ha pedido a los españoles que, con su voto, ayuden al PP a construir una mayoría que “garantice a todos los españoles una política mejor”. Fuentes del PP han dejado claro que el PSOE, si bien podrá tener un mejor resultado en las municipales porque los barones tienen "más apoyo" que Sánchez, "el PSOE tocará el suelo histórico del PSOE". Niegan que el PP haya cambiado de discurso en estas elecciones y defienden el principio de corresponsabilidad de Feijóo: "Ganamos y perdemos todos".