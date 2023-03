El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "destruir a la oposición" y ha acusado a los socialistas de "manipular" sus palabras sobre la asistencia del presidente a la Cumbre Iberoamericana.

"La garantía de la democracia es una oposición responsable", ha afirmado Feijóo en un acto de precampaña en Guadalajara, en el que ha presentado el programa marco de su partido de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y en el que también ha denunciado una "pinza surrealista" de PSOE y Vox contra su partido.

Feijóo se refiere a la polémica que comenzó el sábado después de que el líder del PP mostrara su orgullo por "no rendir pleitesía a gobernantes autócratas", coincidiendo con la presencia del jefe del Ejecutivo en la cumbre celebrada en República Dominicana, a la que también asistió el rey Felipe VI. El propio Pedro Sánchez criticó la "insolvencia" y "mala fe" de Núñez Feijóo y calificó sus declaraciones de "desafortunadas".

Aunque el líder del PP no ha hecho mención directa a la Cumbre, sí ha acusado al Gobierno de cambiar el sentido de sus palabras con el "objetivo fundamental" de que "no haya oposición". "Tienen un déficit democrático tan alto que quieren destruir a la oposición, les molesta que podamos hablar, que podamos dar nuestra opinión", ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que "la garantía de la democracia es la oposición, no solo el Gobierno".