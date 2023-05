El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha dicho en un mitin junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “con los herederos de la banda terrorista” de ETA “no hay que tener ninguna relación”, si bien ha cargado inmediatamente después contra el PP porque es “absolutamente abyecta, miserable, obscena e inmoral” la “utilización” que este partido hace, a su juicio, de las víctimas de ETA.

Lambán y Sánchez han participado en un acto de campaña del 28M en Zaragoza en el que el presidente aragonés ha apostado por llegar a 2036, cuando se cumpla el centenario de la Guerra Civil, con las “heridas cerradas” tanto del franquismo como del terrorismo. “Hemos de llegar con todas las víctimas y los crímenes de ETA debidamente resueltos”, ha asegurado.

El barón socialista, que ha elogiado durante toda su intervención las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha centrado sus críticas en el PP por su actitud a raíz de conocerse que EH Bildu incluyó 44 condenados de ETA en sus listas (siete de ellos, con delitos de sangre, han renunciado).

Precisamente, Lambán fue de los primeros barones socialistas en criticar la relación del Gobierno con EH-Bildu a raíz de conocerse esta noticia al decir que Sánchez "debe romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos", al igual que hizo el castellano manchego Emiliano García-Page, que advirtió: "Con asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina".

Sánchez no hace mención a la polémica

Sánchez, por su parte, no ha hecho mención a la polémica sobre las listas de EH-Bildu en este mitin (sí fue muy crítico con el PP esta semana en su ‘cara a cara’ con Alberto Núñez Feijóo en el Senado y con la portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, en el Congreso). Y es que el jefe del Ejecutivo acusó a los de Feijóo de “utilizar” a las víctimas de ETA por no tener “proyecto” y dijo que para el PP “ETA lo es todo” cuando “ETA ya no es nada”. Feijóo, por su parte, le instó a “romper” con el partido abertzale.

Además, Sánchez se dirigió directamente a la portavoz de EH-Bildu en el Congreso para reprocharle su "equivocación" en la elaboración de sus listas y le exigió un mensaje "rotundo" de perdón a las víctimas.

Y es que toda la campaña ha estado marcada por las listas de EH-Bildu, incluso este jueves ha habido división dentro del PP sobre si hay que ilegalizar (como pide Isabel Díaz Ayuso) o no al partido de Arnaldo Otegi. Y la Fiscalía, que no vio delito en las listas abertzales, ya se ha pronunciado y ha rechazado la ilegalización al considerar que EH-Bildu es “una formación democrática”.

Sánchez, en cambio, ha centrado su mitin en presumir de la gestión de su gobierno en una legislatura marcada por la pandemia o la guerra en Ucrania y ha asegurado que “conforme más fuerte esté el PSOE el 28M, más fuerte estará el Estado del bienestar”.

Por otra parte, ha apostado fuerte por la vivienda al asegurar que la vivienda “tiene que ser una gran causa nacional”. En concreto, se ha conminado a alcanzar el 9% de vivienda social que tiene la media de la Unión Europea y a seguir creciendo hasta el 20% en un futuro. Eso sí, ha dejado claro que las políticas en vivienda no se resuelven en cinco años sino en más de una década. Y ha asegurado que el Gobierno doblará hasta un 50% el número de viviendas protegidas en los próximos cinco años.