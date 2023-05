El candidato de EH Bildu a la Diputación General de Vizcaya, Íker Casanova, ha reconocido este jueves que la inclusión de condenados de ETA por delitos de sangre en las listas de su formación para las elecciones del 28 de mayo "resultaba hiriente y no aportaba para la construcción de la paz".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Casanova ha señalado que “el hecho de haber pertenecido a ETA o no" o "de haber estado en la cárcel o no", "no formaban parte de los criterios a la hora de hacer las listas”.

"El mosaico que se generaba no aportaba a la convivencia y no lo consideramos oportuno, se ha puesto remedio a la situación", ha asegurado, en referencia a la posterior renuncia de estos candidatos a las listas. Para después remarcar: “Tenemos que ser sensibles con las personas que han sufrido”.

Cabe recordar que la Fiscalía decidió este miércoles archivar la denuncia que presentó la semana pasada Dignidad y Justicia al no ver delito en las listas de la formación. Tras conocer la decisión, la asociación de víctimas del terrorismo tiene previsto dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Supremo para tratar de instar a la ilegalización de EH Bildu por incluir a 44 etarras condenados, opción que defiende Vox y que también ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto a las elecciones del 28M, la formación aspira a mejorar sus resultados: "Ya somos alternativa al PNV y tenemos una tendencia al alza, aspiramos a ser la primera fuerza en este país", ha dicho.