Abascal critica "el invento" de Feijóo de que gobierne el más votado

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a manifestar su intención de pactar con el PP tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, al tiempo que ha alertado este sábado contra "el invento peligroso" del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada. En su opinión, esta medida "solo sirve para que se perpetúen los socialistas".

Abascal ha protagonizado un mitin en Teruel, donde ha dejado claro que Vox está dispuesto a "sumar para echar a los socialistas y gobernar", tal como sucedió en Castilla y León. De momento, las encuestas pronostican que serán necesarios estos pactos en algunas comunidades, en caso de querer arrebatar algunos gobiernos regionales al PSOE como es el caso de Extremadura o Castilla-La Mancha.

Con respecto a Extremadura, Abascal ha criticado a la candidata popular en esta región, María Guardiola: "Dice que tiene líneas rojas, pero no son rojas, son rojísimas, porque es pura ideología socialista en vena”, ha puntualizado. No obstante, en el caso de Castilla-La Mancha ha asegurado que "no todos en el PP" piensan igual "y dicen que no quieren hacer lo que ha dicho Feijóo”, esto es, que gobierne la lista más votada.

“¿Con qué PP hablamos?”, se ha preguntado Abascal, “¿con el que dice que la Agenda 2030 es el Evangelio o con el que la critica?, ¿con el que permite que se persiga la lengua española o con el que ha creado una Oficina del Español?, ¿con el que dice una cosa sobre el agua en Murcia y otra en Aragón?”.