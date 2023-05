06:13

Iker Casanova, candidato a la diputación General de Vizcaya por EH Bildu, ha indicado en Las Mañanas de RNE que “tenemos que ser sensibles con las personas que han sufrido”, haciendo referencia a la rectificación del partido en cuanto a los condenados por delitos de sangre que se encontraban en sus listas. Y ha explicado que “el hecho de haber pertenecido a ETA o no, de haber estado en la cárcel o no, no formaban parte de los criterios a la hora de hacer las listas”.