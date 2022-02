El PSOE ha ganado las elecciones autonómicas y municipales con el triunfo en diez de las doce comunidades que han celebrado comicios este 26M en el que el PP ha salvado los muebles al recuperar la Alcaldía de la capital y mantener la Comunidad de Madrid gracias a los más que posibles pactos con Ciudadanos y Vox.

Los socialistas han sido la primera fuerza en Madrid, Aragón, Asturias, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias, de tal forma que el mapa de España queda teñido de rojo a excepción de Navarra, donde ha ganado la suma UPN, PP y Cs con Navarra Suma; y Cantabria, con el PRC como vencedor; pero en la mayoría de regiones está pendiente de pactos.

Además, el PSOE ha sido el partido vencedor en las elecciones europeas, por lo que suma el triple triunfo de este 26M al obtenido en las generales del 28A, aunque el éxito de los 'populares' en Madrid ha deslucido la victoria socialista y mientras que Pedro Sánchez ha comparecido sin euforia y contenido, un exultante Pablo Casado ha salido a vender Madrid como el todo a pesar de que siguen en caída libre y han perdido un millón de votos.

Ciudadanos no ha cumplido su expectativa de 'sorpassar' al PP en ninguna plaza relevante, aunque ha crecido y se ha convertido en llave en varios gobiernos autonómicos y capitales de provincia en unos comicios en los que ha 'robado' a Podemos el papel de bisagra que tuvieron los 'morados' en el 2015. Podemos, que sale de los Parlamentos de Castilla-La Mancha y Cantabria, se ha desplomado y ha perdido casi todas las ciudades del cambio, de las que ya se había divorciado, menos Cádiz. Uno de los objetivos de Pablo Iglesias era sumar poder para aumentar la presión a Sánchez en su intento de entrar en un gobierno de coalición, pero estos comicios no le han ayudado para encarar con fuerza las negociaciones que tras estos comicios arrancarán de forma oficial.

Vox ha logrado entrar en los parlamentos autonómicos de Madrid, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Murcia, Ceuta y Melilla, con especial presencia en la Comunidad de Madrid, con 12 diputados.

Sánchez pide a Cs que levante el "cordón sanitario" al PSOE

En una comparecencia en la que algunos líderes socialistas han mostrado un semblante serio, el presidente en funciones y líder del PSOE, al que no le ha salido bien su apuesta personal de Pepu Hernández para la Alcaldía de Madrid, ha reivindicado al partido líder en España tras ganar "de lejos" en las municipales, autonómicas y europeas; y ha aprovechado su comparecencia para pedir a Cs que no pacte con Vox la gobernabilidad de municipios y comunidades autónomas y que levante "el cordón sanitario al PSOE". "Apelo a la responsabilidad de los líderes nacionales, para no dejar en manos de la ultraderecha la estabilidad de gobiernos municipales y autonómicos. Es hora de que se levante el cordón sanitario al PSOE, que ha ganado rotundamente las elecciones", ha dicho Sánchez en una comparecencia sin preguntas en Ferraz.

El presidente del Gobierno en funciones y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa donde ha señalado que su fomación "ha ganado las elecciones europeas, municipales y un buen número de comunidades autónomas". ya ha agradecido la confianza a los votantes que "han otorgado su voto nuevamente al PSOE". Sánchez ha asegurado que si su partido no gobierna en lugares donde ha sido la lista más votada será porque "PP y Cs se apoyarán en la ultraderecha" y dice que esto no se va a entender en Europa "por parte de partidos liberales y conservadores". "Es hora de que se levante el cordón sanitario al PSOE", ha señalado y ha pedido apartar a la ultraderecha de Vox que plantea la "involución" de los derechos sociales.

De hecho, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, no se da por vencido y ha avanzado que tratará de buscar una mayoría para formar gobierno como ganador. "No renunciamos a esa posibilidad", ha señalado Gabilondo, que nunca ha descartado buscar el apoyo de Ciudadanos para gobernar.

La victoria socialista se ha visto reflejada en las elecciones municipales con un PSOE que ha logrado en toda España un 29,34% de los votos, sumando casi 6,5 millones de votos que le han proporcionado 22.124 concejales. Sevilla se mantiene como la principal ciudad que gobierna el PSOE, además del arrollador triunfo de Abel Caballero en Vigo con mayoría absoluta.

En Valencia, Compromís ha resistido, frente a otro ayuntamiento del cambio, Zaragoza, que podrían arrebatar PP, Cs y Vox. El PP ha conseguido retener el que hasta ahora era su principal ayuntamiento, Málaga, que pierde su trono de principales ciudades 'populares' por Madrid.

