Una trentena de carreteres afectades per la neu a Catalunya
- En una vintena de vies cal circular amb cadenes, sobretot a zones de muntanya
- Trànsit restringeix vehicles pesants i talla carreteres per neu i vent
La neu afecta aquest dijous una trentena de carreteres de la xarxa viària catalana, principalment en zones de muntanya, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). En una vintena de vies és obligatori l’ús de cadenes, mentre que en vuit carreteres més hi ha avisos de precaució per la presència de neu i gel a la calçada.
Entre les carreteres on cal circular amb cadenes destaquen la C-28 al port de la Bonaigua, l’N-141 a Bossòst, la C-142b al pla de Beret, la C-462 i la C-563 a Josa i Tuixén, l’L-500 i l’L-501 a la Vall de Boí, l’LV-5004 a Espot i diverses vies locals del Pallars Sobirà, la Cerdanya i la Val d’Aran.
També es manté l’obligatorietat de cadenes a l’LP-4033a i LP-4033b a Bellver de Cerdanya, a les LV-5222, LV-5223, LV-5224 i LV-5225 a Sort, a l’L-503 a la Torre de Cabdella, a l’L-511 a Coll de Nargó, a l’LV-4241 entre Lladurs i Guixers i a les LV-5052 i LV-5055 a Vielha e Mijaran.
A banda, el Servei Català de Trànsit ha restringit el pas als vehicles de tercera categoria a l’N-260 entre Xerallo i el Pont de Suert, així com entre Ribera d’Urgellet i Soriguera, per garantir la seguretat viària.
Pel que fa a les vies tallades, la GIV-4016 a la collada de Toses està totalment tallada entre els quilòmetres 0 i 9, dins del terme municipal de Toses. També es manté tallada la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà a causa del fort vent.
Davant d’aquest episodi de neu i vent, Trànsit demana extremar les precaucions, evitar els desplaçaments innecessaris a les zones afectades i consultar l’estat de les carreteres abans d’emprendre qualsevol trajecte.