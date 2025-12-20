Dispositiu temporal d'emergència per acollir alguns desallotjats del B9 a Badalona
- Desenes de persones acampen sota un pont a la C-31 i desafien la prohibició dictada per l'Ajuntament de Badalona
- L'alcalde, Xavier Garcia Albiol, manté la línia de dura i assegura que el consistori no es pot fer càrrec de persones en situació irregular
La Generalitat i un conjunt d'entitats socials han acordat posar en marxa un dispositiu provisional d’emergència per atendre alguns dels desallotjats de l’antic Institut B9 de Badalona. Segons ha informat el departament de Drets Socials, es tracta d'un servei perquè hi puguin pernoctar i que es posa en marxa per les condicions climatològiques adverses.
Ubicat a la mateixa ciutat, funcionarà entre les 8 del vespre i les 9 del matí a partir de diumenge a la nit. A hores d'ara s'està fent un cribratge previ per determinar quins dels afectats estan en situació de més vulnerabilitat. El dispositiu auspiciat pel Govern compta amb la participació d'organitzacions com Cáritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi.
Fins aleshores, segons el portaveu de Badalona Acull, Carles Sagués, disposen del Casal Antoni Sala i Pont per acollir 15 persones aquesta mateixa nit i es treballa per buscar una solució per als que no podran anar-hi i que segueixen sota un pont de l'autopista C-31 mentre voluntaris i organitzacions estan oferint aliments i roba d'abric. El sindicat CCOO ha ofert un immoble per guardar-hi el menjar que tenien els desallotjats i el que han rebut d'aportacions solidàries perquè no es faci malbé.
També s'hi podrà desar roba i servir de punt perquè els afectats carreguin els seus telèfons mòbils, però no servirà per dormir. En paral·lel, l'entitat Cuineres per la Pau s'encarregarà d'alimentar els desallotjats i a partir de diumenge centralitzarà els àpats per poder oferir menjar calent.
Tot plegat després que les entitats agrupades sota la plataforma Badalona Acull instessin aquest dissabte la Generalitat a implicar-se en la situació que viuen els desallotjats del B9, que fa diverses nits que estan al ras i aquest dissabte s'han refugiat de la pluja amb un campament improvisat sota un dels accessos a l'autopista C-31.
“⛺️ Més d'una cinquantena de persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona continuen malvivint al carrer— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 20, 2025
👉 Han passat una tercera nit al ras i han acampat sota un pont per resguardar-se de la pluja | @AlbaPrietoG pic.twitter.com/pf313N7LhX“
Desenes de voluntaris procedents d'entitats i altres a títol individual s'han mobilitzat per portar menjar, begudes calentes i mantes als desallotjats del B9. Un centenar de migrants acampen sota l’autopista per aixoplugar-se de la pluja, després que divendres l'Ajuntament els fes desmuntar les tendes que tenien instal·lades a la plaça de davant l'antic institut.
El Sindicat de l’Habitatge Socialista de Catalunya i la plataforma Badalona Acull coordinen l'ajuda, però exigeixen una actitud més proactiva a les autoritats municipals o bé a la Generalitat, que estan immersos en una discussió competencial sobre a qui correspon fer-se càrrec de l'ajuda a aquestes persones, que han acampat a sota d’una sortida de l’autopista C-31.
Conflicte entre la Generalitat i l'alcalde de Badalona
La portaveu del Govern reclama a l'Ajuntament de Badalona que reobri l'alberg de Can Bofí Vell de la ciutat per acollir-hi els desallotjats. Sílvia Paneque assegura que l’executiu ja va oferir la recuperació d’aquest alberg de la mà de Càritas i Creu Roja. “Necessitem també que l’Ajuntament de Badalona es mogui en aquesta direcció”, ha afegit. Segons l'executiu, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ja va fer aquesta petició a l'alcalde Xavier Garcia Albiol dijous, però el consistori continua mantenint que no és una solució viable perquè l’alberg té "greus deficiències estructurals".
De fet, en declaracions aquest dissabte a diversos mitjans, com ara l'ACN, Garcia Albiol ha deixat clar que la seva prioritat a hores d'ara és "destinar els serveis socials a aquelles persones de la ciutat que ho estan passant malament". L'alcalde de Badalona contesta a les entitats socials que "és molt fàcil dir que se'ls doni una solució, però parlem de persones en situació irregular al nostre país", i les emplaça a plantejar alternatives més concretes i que es puguin dur a terme.
La pluja que ha caigut aquest dissabte amb intensitat a Badalona ha permès una mena de treva, però Xavier Garcia Albiol es manté ferm i ha avisat que l'acampada sota un dels accessos a l'autopista C-31 "no es pot eternitzar". L'alcalde també s'ha mostrat força beligerant amb la condemna que han fet del desallotjament el relator especial de l'ONU sobre el dret a un habitatge adequat, Balakrishnan Rajagopal, i el relator especial de l’ONU sobre els drets dels migrants, Gehad Madi.
"Si veuen alguna vulneració de drets humans, el que han de fer és posar una denúncia a l'ONU", ha dit, i els ha retret que no hagin parlat ni amb ell, ni amb l'Ajuntament, ni amb els serveis socials de la ciutat, i que tampoc hagin demanat cap mena d'informe abans de pronunciar-se sobre la qüestió.