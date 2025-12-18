Gairebé un centenar de desallotjats del B9 de Badalona passen la nit al ras
- Entitats socials gestionen estances temporals en uns hostals i pensions per a alguns dels afectats
- La policia manté l’espai acordonat mentre operaris tallen els subministraments de llum
Prop d’un centenar de persones han passat la nit al ras davant de l’antic institut B9 de Badalona després de ser desallotjats aquest dimecres. Els afectats han muntat una acampada improvisada amb tendes de campanya, fogueres i ferralla a la plaça que hi ha davant de l’espai, que està totalment acordonat per la policia.
“❗️Desenes de persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona passen la nit al ras i en tendes de campanya davant del recinte | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/YIYZr33A7r“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 18, 2025
Alhora, agents del Grup d’Intervenció Especial de la Guàrdia Urbana de Badalona (GEIP) custodien els accessos a l’antic institut, vetllant perquè ningú pugui tornar a ocupar l’edifici. També hi treballen operaris de la companyia elèctrica per tallar els subministraments que hi havia al B9.
Acollida provisional
Algunes entitats socials com "Badalona acull" i el sindicat de l'habitatge socialista de Catalunya i hostals de la zona han ofert allotjament temporal. Entre elles, Sol i Mar Hostal ha acollit sis persones i pensió Accii, 11 persones, a Santa Coloma de Gramenet. La Creu Roja no ha activat cap intervenció fins al moment, però assegura que està valorant la situació.
L’Ajuntament de Badalona ha indicat que la vigilància del B9 la fa la Guàrdia Urbana i que, si cal, hi haurà reforços dels Mossos d’Esquadra.
Albiol insta als defensors dels drets universals a acollir-los
L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reclamat que aquells que defensen que “tothom pot entrar al país” assumeixin l’acollida de les persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona: “El que toca ara és passar de les paraules als fets”, ha dit, tot convidant ajuntaments i institucions a oferir alternatives habitacionals.
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Albiol ha afirmat que la situació al B9 era “insostenible”, amb prop de 400 persones ocupant l’espai de manera irregular. L'alcalde ha assegurat que "una part important" de les persones que malvivien al B9 "creaven conflictes": "Els que es dediquen a ocupar, que anaven borratxos i drogats, que tenien acollonits als veïns... No són veïns de Badalona i no els vull a la ciutat".