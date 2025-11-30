Feijóo, ante miles de personas en la protesta de Madrid: "El sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno"

Decenas de miles de personas han participado este domingo en la protesta convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones generales. "El sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno", ha dicho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante todos ellos, en un acto al que han acudido numerosos dirigentes 'populares', entre ellos los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?", la protesta contra "la corrupción" del Gobierno ha tenido lugar tras la entrada entrada en prisión preventiva el pasado jueves del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, así como su exasesor Koldo García. Los organizadores han cifrado la asistencia en unas 80.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno ha reducido los participantes a la mitad.

"España está harta (...) Basta ya de tanta degeneración y tanto sinsentido", ha dicho Feijóo a los asistentes, que le han recibido al grito de "presidente". "Que se vayan ya, hombre, que se vayan y que convoquen elecciones para que la gente pueda hablar, votar y decidir", ha proseguido el líder ‘popular’.

En una protesta planteada para que fuera "abierta" y "sin siglas", Feijóo ha asegurado que la corrupción "no es un tropiezo" en el Gobierno o en el PSOE ni se trata de "dos o tres personas corruptas" sino que es "su sistema" y "la forma de llegar al poder" y de "mantenerse" de Pedro Sánchez. Dicho esto, ha enumerado los casos que afectan a su entorno político y personal, incluyendo el que afecta a Santos Cerdán, la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos, o los relativos a su esposa y a su hermano, que están siendo investigados.

"¡Pedro Sánchez, dimisión!", es lo que han coreado los asistentes en este punto. Feijóo les ha respondido que la corrupción "es Pedro Sánchez": "El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno".

Carga contra todos los partidos políticos El líder del PP ha tenido también palabras para todos los partidos políticos. Ha empezado por el PSOE, a quien ha preguntado "cuánto más" piensan "tragar" y les ha advertido de que mirarán esta etapa de su historia "con vergüenza". Les ha avisado de que "pronto será Sánchez" el que acabe en prisión tras Cerdán, Ábalos y Koldo y les ha pedido que no "finjan sorpresa" para entonces. También, que "vuelvan a ser un partido decente aunque les cueste un poco". A Vox, de quien ha recalcado que es un partido "diferente" al PP, le ha exigido "madurez y responsabilidad" y que se deje de "pinzas" con el PSOE: "No repitan los errores de hace dos años" (cuando rompieron los gobiernos autonómicos con el Partido Popular). Sobre todo, les ha pedido que no se confundan de "adversario", que es Pedro Sánchez, ni de "objetivo", que es "el cambio", ni de "prioridad", que es "España". A Sumar le ha definido como "un juguete del PSOE" y le ha avisado de que Sánchez ya tiene otro "juguete nuevo", en referencia a ERC. Y a Podemos les ha dicho que "quién les ha visto y quién les ve", les ha definido como unos "indignados de pacotilla" y les ha instado a volver a "acampar en la Puerta del Sol" (en referencia al 15M). Respecto a los partidos nacionalistas e independentistas, les ha preguntado si sus ideales "son justificar las mentiras" de Sánchez y les ha preguntado hasta dónde van a "seguir tragando" para mantener "lo suyo". Eso sí, ha dicho que Bildu "son los únicos que están a la altura moral del Gobierno": "Los delincuentes, al lado de los delincuentes". Por contra, se ha felicitado por contar con la alianza del PP con UPN en Navarra. A todos los partidos les ha dicho que esto no va de derechas o de izquierdas, de PP o PSOE, sino que "va de dignidad o vergüenza" y les ha dicho que han de "retratarse" con sus actos, sus votos y sus conductas. Antes que Feijóo han intervenido Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, presidenta de la Comunidad de Madrid y alcalde de Madrid, respectivamente. Ambos han coincidido en que Sánchez es "la mayor amenaza para la democracia". Ayuso, cuyo nombre han coreado los asistentes en varias ocasiones, ha ido más allá y ha advertido en referencia a Bildu de que "ETA prepara el asalto al País Vasco y Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez". Entre pancartas con lemas como 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial', la movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, 'Dj Pulpo', habitual en los actos del PP, que ha programado música como la banda sonora de 'El Padrino' o 'The final Countdown'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.

Exdirigentes de Vox acuden a la concentración Vox ha desistido participar en la protesta, pero sí han acudido exdirigentes de este partido como Iván Espinosa de los Monteros (que ha ido acercándose en los últimos meses al Partido Popular) y el que fuera fundador del partido de Santiago Abascal, Alejo Vidal Quadras, entre otros. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, reclamó este sábado al PP "actuaciones contundentes" contra el Gobierno y dijo que los de Santiago Abascal ya protestan a diario contra el Ejecutivo. "Estamos cansados de burlas: acciones directas, contundentes, les dijimos", apuntó el portavoz, quien volvió a reclamar al PP que "rompa todos sus pactos con el Partido Socialista".

Otra protesta no autorizada en Ferraz convocada por Revuelta Al tiempo que miles de personas protestaban en el Templo de Debod, otra concentración no autorizada ha tenido lugar en la sede del PSOE en la calle de Ferraz convocada por Revuelta, una plataforma juvenil vinculada a Vox, para pedir también la dimisión de Pedro Sánchez, pero con mucha menor afluencia (unas 400 personas según la Delegación del Gobierno). 01.25 min Increpan a una periodista de TVE en una protesta de 'Revuelta' frente a Ferraz Se han producido algunos altercados y cargas policiales cuando, tras protestar en Ferraz, Revuelta ha pedido a los asistentes que se desplazaran a la Moncloa. Un hombre ha sido detenido, acusado de atentado y resistencia a la autoridad, según fuentes de la Delegación del Gobierno. De hecho, una periodista de TVE ha sido hostigada en el ejercicio de la profesión por los manifestantes. Tras estos incidentes, Ayuso ha rechazado la violencia de estos manifestantes y ha contrapuesto lo ocurrido con la concentración "ejemplar" del PP, al tiempo que no ve "raro" que Vox haya "promovido una nueva trifulta" para intentar "restar protagonismo y fuerza a miles de ciudadanos de bien". "Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo", ha dicho en su perfil de X.