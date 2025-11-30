El Gobierno llama al PP a manifestarse frente a su sede "pagada en negro": "Es el kilómetro cero de la corrupción"
El Gobierno cree que la protesta del PP en Madrid este domingo debería haberse producido frente a la sede del Partido Popular en la Calle Génova, que está "pagada en negro" y que es "el kilómetro cero de la corrupción". Ha respondido así a la concentración que los 'populares' han celebrado en el Templo de Debod y a la que han asistido decenas de miles de personas para protestar contra la corrupción, exigir la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.
"No he visto nunca al PP manifestarse por la sanidad pública o porque haya más beas para los estudiantes", ha dicho la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en un acto del PSOE en Aragón, en el que ha estado acompañada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Dicho esto, ha ironizado con que "si se querían manifestar contra la corrupción, se han equivocado de sitio". "Qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, una sede pagada con dinero negro donde se pegaban martillazos para romper discos duros de ordenadores", ha proseguido la ministra, que ha recalcado que el PP es "el único partido político condenado por corrupción" (la Audiencia Nacional condenó en 2018 al Partido Popular como partícipe a título lucrativo del caso Gürtel y acreditó la 'caja B' del PP).
Respecto a la localización de la protesta en el Templo de Debod, Alegría ha bromeado con que los 'populares' "escogen cada vez escenarios más pequeñitos".
La protesta de este domingo, la séptima de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno, ha contado con 80.000 participantes, según el PP, y 40.000 según la Delegación de Gobierno. Son menos que los de la manifestación que los 'populares' convocaron el pasado 8 de junio en Plaza de España también contra el Gobierno (100.000 según el PP y entre 45.000 y 50.000 según Delegación del Gobierno).
Tanto Alegría como Bolaños han coincidido en que el PP y Vox son "indistinguibles". "Si se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, ya no hay duda: son lo mismo", ha dicho el ministro de Presidencia.
Así, ha comparado la "foto de Colón" (cuando PP, Vox y Ciudadanos se manifestaron juntos en 2019) con la del Templo de Debod este domingo "y alrededores" (ha habido también una protesta no autorizada de una plataforma juvenil vinculada a Vox en la sede del PSOE en Ferraz". "Lo mismo", ha zanjado.
"El PP está dando alas y engordando a la ultra derecha", ha dicho por su parte Alegría, que se ha dirigido así al PP: "Si les compras el marco mental, si les compras el discurso, mientes como ellos, hablas como ellos e insultas como ellos, al final te conviertes en ellos. "Son indistinguibles", ha incidido, y ha advertido a los 'populares' de que "cuando se trata de elegir entre el original y la marca blanca, la gente prefiere al original".
En su intervención, la también secretaria del PSOE de Aragón ha acusado al PP de mantener un único objetivo político: "Asfixiar y recortar lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos, que son los servicios públicos para seguir haciendo más grandes los bolsillos de unos pocos". Frente a ello, ha instado a los jóvenes socialistas a movilizarse "en la defensa de derechos y en la reivindicación de sus necesidades".
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi Lopez, ha acusado a PP y Vox de "alimentar el odio" contra Pedro Sánchez. "Le odian porque son incapaces de ganarle, y como no le pueden ganar, lo que quieren es destruirle", ha afirmado durante la celebración de la Fiesta de la Rosa en Murcia.
López ha dicho que la derecha y la ultraderecha consideran al PSOE "el enemigo, el enemigo a batir por tierra, mar y aire". "Yo he tenido muchos adversarios políticos, pero solo he tenido un enemigo en política y era la banda terrorista ETA, y a ETA le ganamos", ha zanjado.