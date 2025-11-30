El Gobierno llama al PP a manifestarse frente a su sede "pagada en negro": "Es el kilómetro cero de la corrupción"

El Gobierno cree que la protesta del PP en Madrid este domingo debería haberse producido frente a la sede del Partido Popular en la Calle Génova, que está "pagada en negro" y que es "el kilómetro cero de la corrupción". Ha respondido así a la concentración que los 'populares' han celebrado en el Templo de Debod y a la que han asistido decenas de miles de personas para protestar contra la corrupción, exigir la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.

"No he visto nunca al PP manifestarse por la sanidad pública o porque haya más beas para los estudiantes", ha dicho la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en un acto del PSOE en Aragón, en el que ha estado acompañada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Dicho esto, ha ironizado con que "si se querían manifestar contra la corrupción, se han equivocado de sitio". "Qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, una sede pagada con dinero negro donde se pegaban martillazos para romper discos duros de ordenadores", ha proseguido la ministra, que ha recalcado que el PP es "el único partido político condenado por corrupción" (la Audiencia Nacional condenó en 2018 al Partido Popular como partícipe a título lucrativo del caso Gürtel y acreditó la 'caja B' del PP).

"Escogen cada vez escenarios más pequeñitos" Respecto a la localización de la protesta en el Templo de Debod, Alegría ha bromeado con que los 'populares' "escogen cada vez escenarios más pequeñitos". La protesta de este domingo, la séptima de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno, ha contado con 80.000 participantes, según el PP, y 40.000 según la Delegación de Gobierno. Son menos que los de la manifestación que los 'populares' convocaron el pasado 8 de junio en Plaza de España también contra el Gobierno (100.000 según el PP y entre 45.000 y 50.000 según Delegación del Gobierno). Tanto Alegría como Bolaños han coincidido en que el PP y Vox son "indistinguibles". "Si se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, ya no hay duda: son lo mismo", ha dicho el ministro de Presidencia.