Tras el hallazgo de decenas de cadáveres en la localidad ucraniana de Bucha, al menos 22 de ellos en una sola calle y algunos maniatados, han proliferado teorías de la conspiración para que creas que este episodio de la guerra nunca sucedió. Las ha impulsado oficialmente Rusia con argumentos como que sus soldados salieron del lugar antes de la masacre o que todo es un “simulacro”. Es falso, como muestran los numerosos testimonios recabados por los corresponsales en el lugar y una verificación digital avanzada de las escenas.

Tras la retirada de los rusos, el sábado 2 de abril comenzaron a viralizarse imágenes de Bucha. Alguien grababa desde un coche que pasaba por una calle residencial y la mostraba llena de cadáveres. No estaban uniformados, y parecían civiles abatidos en situaciones comunes como salir de casa o montar en bicicleta.

Primero circuló este tuit que decía “mi hermano me ha enviado esto”, expresión que luego se replicó en otros mensajes. Después llegó otra grabación muy similar del paso del Ejército ucraniano por la calle. Todos los lugares que se muestran en la escena están geolocalizados aquí. En este hilo hay una comparativa de los fragmentos más relevantes de las imágenes en alta y en baja calidad. Estas segundas versiones de escasa resolución que han circulado han dado eco a algunos de los bulos.

“A tour in Bucha.

It's incredible. What they did of this city. What they are still doing...#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/mWGndPp1Gr“