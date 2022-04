Se han difundido mensajes en redes que acusan al gobierno de Ucrania de hacer pasar por actuales unas imágenes del presidente, Volódimir Zelenski, tomadas en febrero en un hospital. Se basan en que la mujer que aparece acompañándolo es una doctora que ha fallecido, pero no es verdad. Es un bulo para expandir la idea de que en realidad Zelenski ha salido de Ucrania, pero las imágenes son actuales.

Uno de los mensajes que leemos dice que la visita es falsa y que “el video fue grabado en febrero, antes de la muerte de la médica Inna Derusova”. Otro contenido que ha tenido difusión desde una cuenta de Telegram en la que hemos hallado bulos anteriormente dice: “No calcularon que la doctora militar Inna Derusova, que se ve en el vídeo junto al presidente Selensky, ya había muerto el 26 de febrero”(sic). Mensajes similares se repiten cada poco tiempo con la intención de demostrar que el presidente de Ucrania ha abandonado el país. En VerificaRTVE ya hemos desmentido otros bulos parecidos anteriormente.

Las imágenes corresponden a una visita de Zelenski a un hospital de soldados heridos, donde se le fotografió con la general Tetyana Ostaschenko, no con una facultativa fallecida.

El vídeo muestra el recorrido de Zelenski por el hospital. También hay varias fotografías de esta misma visita que tuvo lugar 13 de marzo y que distribuyó el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania. Le acompañan varias personas entre las que se encuentra la mujer a la que se identifica falsamente como la fallecida Inna Derusova. Hemos comprobado que en realidad se trata de otra persona: la General de Brigada Tetyana Ostaschenko.

Imagen donde se aprecia el apellido y la insignia de General de Brigada de Tetyana Ostaschenko VerificaRTVE

Puedes comprobarlo en el minuto 0:17 del vídeo de la visita de Zelenski al hospital, donde se aprecia el distintivo de General de Brigada del Servicio Médico de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquí puedes ver el día en que recibe su nombramiento y en la imagen ampliada (arriba) de una de las fotografías de la visita al hospital en la que se aprecia su apellido, el rango y la insignia de su cargo.

La doctora Inna Derusova sí falleció el 26 de febrero y ha sido nombrada sargento póstumamente, por lo que el rango no coincide con el de la mujer que aparece en el vídeo. En la imagen puedes ver los rasgos de ambas mujeres (a la izquierda Derusova, a la derecha Ostaschenko), son diferentes. En conclusión: la persona que aparece junto al presidente de Ucrania no era Inna Derusova sino la Generala Ostaschenko, por lo que no es cierto que el vídeo se haya falsificado.