En redes sociales hemos visto varias imágenes y un vídeo que muestran los destrozos de un edificio residencial en una zona situada en el norte de Kiev. Son imágenes reales y las hemos geolocalizado en el distrito de Obolon, donde al menos dos personas han fallecido.

En redes sociales han circulado fotografías y vídeos del edificio residencial dañado. En ellas se aprecia el bloque de viviendas de una zona residencial en llamas junto a una columna de humo y la evacuación de los civiles afectados (1 y 2).

“⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J“