En la mañana española del 13 de marzo han empezado a circular en redes sociales contenidos sobre el fallecimiento de un videoperiodista, Brent Renaud, por un ataque en el área de Irpin, Ucrania. Los testimonios de un responsable policial ucraniano y de otros tres periodistas, uno de ellos herido en el mismo ataque, lo confirman.

El documentalista fallecido es Brent Renaud. Uno de los primeros informar sobre su muerte ha sido el responsable de la policía regional de Kiev, Andrey Nebitov. En su página de Facebook, ha mostrado el carnet de prensa de la víctima, su pasaporte y una foto del cuerpo inerte.



Su carnet de prensa le muestra como trabajador de The New York Times, y así lo han descrito inicialmente algunos medios ucranianos. La cabecera estadounidense ha aclarado que sólo trabajó para ellos en el pasado.

“Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr“ — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022



El comunicado de este medio estadounidense confirma indirectamente el fallecimiento, como lo hace de manera más clara el testimonio de Jane Ferguson, periodista del medio público estadounidense PBS presente en el lugar de los hechos. Otro testimonio concordante es el de un compañero de Renaud que también resultó herido en el ataque y que habla desde el hospital, Juan Arredondo.

“���� Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58“ — annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022



En este vídeo, el periodista Juan Arredondo afirma que cruzaron un primer puente en Irpin (Ucrania), iban a filmar a otros refugiados que partían y nos metimos en un coche. Alguien ofreció llevarnos a más cosas cuando alguien les ofreció llevarles a otro puente. Cruzamos un checkpoint y empezaron a dispararles. “Mi amigo es Brent Renaud y le han disparado por detrás”. Según Arredondo, a Renaud le dispararon en el cuello.

Hay otro vídeo en el que se ve al mismo Arredondo en la camilla por los pasillos del hospital. Lleva guantes negros, como en esta grabación del periodista de Bild Paul Ronzheimer, que recoge su traslado desde el puente de Irpin.

“Ein 51-jähriger US-Journalist ist heute in Irpin, einem Vorort von Kyiv, getötet worden. Sein Kollege, mit dem er unterwegs war, konnte verletzt gerettet werden. Das Video, das wir unter der Brücke aufgenommen haben, zeigt die Evakuierung des verletzten Kollegen. pic.twitter.com/TemuQaUL50“ — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 13, 2022



Sobre la presunta fotografía del cuerpo fallecido de Arnaud, no hemos podido corroborar su autenticidad. Fernando Martín Cazorla, médico forense y profesor de la Universidad de Málaga, ha comentado a VerificaRTVE que sí que cree que la imagen es compatible con la de un cadáver por la presencia de rigidez en la mano derecha y que la escena pude ser a priori compatible con la de una herida en la cabeza, aunque no se puede afirmar al 100% porque esta herida no se ve en las imágenes disponibles.

“C'era scritto "peacekeeper" sul giubbotto di Brent Renaud, il giornalista del New York Times morto in Ucraina, ucciso da militari russi.



Stava filmando i profughi in fuga.

Quanto dolore. pic.twitter.com/OKviX7Woni“ — Mattia Insolia (@_MattiaInsolia) March 13, 2022

Aquí puedes ver la crónica de nuestro corresponsal en la zona, Óscar Mijallo. El periodista explica que el lugar donde se ha producido el suceso forma parte de la ruta por donde huyen numerosos civiles de los combates. Hace pocos días una fotografía de una familia entera asesinada en el lugar se hizo viral.