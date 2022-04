El Gobierno de Ucrania ha anunciado el 13 de marzo el bombardeo del Centro Internacional para la Paz y la Seguridad (IPSC, en sus siglas en inglés). Está cerca de Yavoriv, en la región de Leópolis, y el parte de víctimas que se ha ido ofreciendo ha avanzado hasta alcanzar los 35 fallecidos y 134 heridos (20.00 h. CET). Hemos verificado imágenes que confirman los destrozos en ese emplazamiento y en un centro de formación militar cercano.

Uno de los vídeos que más se ha visto en redes muestra dos edificios color ocre a la izquierda. A la derecha, humo saliendo de un espacio abierto donde se observan destrozos.

En el minuto 0:09 se ve a la derecha un edificio bajo con un tejado característico, varios pinos adosados a su entrada y dos elementos simétricos delante. Hemos encontrado estos aspectos en este punto que muestra Google Earth Pro. Imagina que el usuario camina hacia la parte inferior del camino que se ve en el mapa.

En el min 0:28 se ven también dos puertas unidas por dos escaleras de tipo emergencias en el lateral del segundo edificio de color ocre. Las hemos detectado en fotografías antiguas del lugar.

Han circulado varios vídeos del mismo complejo de edificios, como este otro donde se ve un bloque muy destruido. Hemos comprobado que encajan con más fotografías tomadas desde distintos ángulos, por distintas personas o en diferentes momentos, todas correspondientes al entorno del IPSC. También hemos podido contrastar nuestra observación con grabaciones de archivo (1, 2, 3 y 4) que permiten reconocer el mismo estilo en las construcciones: ventanas, tejados rojizos y tejadillos (o marquesinas/porches) de las puertas.

El centro de formación militar

En otro vídeo que hemos visto hoy se ve frente al usuario que graba un edificio anaranjado y alargado de tres plantas y tejado oscuro. Un paneo muestra una plaza geométrica y, a la derecha, lo que parece una plataforma destrozada, tres banderas y otro edificio con varios tejadillos.

“⚡️��Ukraine says up to 30 Russian missiles were fired at a military training base, near the border of Nato member Poland

Officials say at least 35 people were killed and 134 injured in the attack on the Yavoriv base. The facility is used for training with Nato instructors pic.twitter.com/y5yMuyoD4i“