Ucrania señala sobre las negociaciones que ambas partes han expresado sus poturas. "La comunicación se mantiene, pero es difícil. La razón de la discordia son los sistemas políticos demasiado diferentes. Ucrania defiende un diálogo libre dentro de la sociedad y Rusia pretende suprimir las voces disidentes", según el asesor presidencial ucraniano en un tuit.

“The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇿 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP“