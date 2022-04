En redes sociales ha generado críticas la intervención de una periodista de la CNN, Julia Ioffe, en un programa en el que se hablaba de la guerra de Ucrania. Se dice que en sus palabras hay un presunto trato deshumanizado hacia las víctimas de otros conflictos y en concreto a las de armas químicas en Siria (musulmanas). Hemos comprobado la transcripción del programa: la frase se ha sacado de contexto.

Entre los usuarios de Twitter que se han mostrado ofendidos, muchos publican solo un fragmento del argumento que explicó la periodista en la televisión. En concreto, como recoge uno: “Una cosa es que se usen armas químicas contra los musulmanes en Siria pero…”. Para este tuitero, no se sabe si es peor que “se salga con la suya diciendo estas obscenidades deshumanizadas y racistas” o que la presentadora del programa en el que estaban “se limite a asentir con la cabeza”. El tuit adjunta un vídeo donde se escucha el momento en el que Ioffe habla de este tema.

Hemos comprobado la transcripción del programa. El fragmento completo es el siguiente: “Así que, ¿qué va a hacer la OTAN si... ya sabes, una cosa es que el gas sarín se utilice en personas de la lejana Siria que son musulmanas y que son de una cultura diferente. ¿Qué va a hacer Europa cuando se haga en suelo europeo a los europeos? ¿Va a intervenir?”. Ioffe hace una clara referencia a la OTAN y formula la frase como si describiera lo que el organismo piensa, no ella misma.

La propia periodista, que fue corresponsal en Moscú para The New Yorker, ha publicado ese fragmento para dar explicaciones. Afirma que solo estaba “describiendo la lógica de la OTAN”, no la suya propia. “Desde el principio de esta guerra he denunciado el doble rasero racista e islamófobo de la cobertura y seguiré haciéndolo”, añade.

“This is the full segment. As you can see, I'm describing *NATO's* logic, not my own. From the very beginning of this war, I have been calling out the racist, Islamophobic double standards in the coverage and will continue to do so. cc: @Ilhan https://t.co/pClJwicZHL“