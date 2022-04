Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE si es verdad el robo de un dispositivo radiactivo en Madrid. Es cierto, lo ha anunciado el Consejo de Seguridad Nuclear en su cuenta de Twitter, y no es la primera vez que esto ocurre en España.

Como te hemos contado en rtve.es, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó el martes 15 del robo de un equipo con fuentes radiactivas de categoría cuatro en Humanes, Madrid. “Cualquier persona que localice el equipo debe evitar su manipulación y avisar inmediatamente a las autoridades”, advertía a través de su perfil oficial en Twitter.

“El #CSN ha sido informado del robo de un equipo

de medición de densidad y humedad de suelos en Humanes (Madrid). Cualquier persona que localice el equipo debe evitar su manipulación y avisar

inmediatamente a las autoridades.



��Lee más aquí: https://t.co/aH2n4pAOBu pic.twitter.com/HC3eJRaKg6“ — Consejo de Seguridad Nuclear (@CSN_es) March 15, 2022

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) establece un intervalo de 1 a 5 la radiactividad de estos objetos, siendo 5 la menos peligrosa. Por lo tanto, la desaparición de este material no supone ningún peligro mientras no se abra o se destruya el dispositivo. En la web de esta entidad internacional tienes información sobre las normas básicas de seguridad en el campo nuclear, así como recomendaciones para su transporte seguro.

El traslado de material radiactivo suele realizarse por vía aérea o en embalajes de pequeño tamaño por carretera. Está muy regulado, y existen varios acuerdos europeos que pautan el transporte de estas mercancías. Un vídeo publicado en 2016 por la OIEA muestra cómo se produce el traslado de material nuclear.

Maletín nuclear robado Imagen del maletín nuclear compartida por el Consejo de Seguridad Nuclear VerificaRTVE

Pese a la extrañeza o sorpresa que han mostrado algunos usuarios y que os ha llevado a preguntarnos por Whatsapp, no es la primera vez que ocurre un incidente así y que lo narran los medios de comunicación. Según Fernanda Gamo, representante de la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR), “todas las empresas dedicadas al transporte de este tipo de materiales deberían llevar una etiqueta o señalización externa”, para evitar así el hurto de materiales radiactivos. Para la experta, el robo de estos equipos portátiles se efectúa en muchas ocasiones “sin que los responsables sean conscientes de lo que están robando”. Gamo recalca que “si no estás en contacto con el equipo y no manipulas sacando la fuente radiactiva del blindaje no existe riesgo alguno”.

Con ayuda del Fondo Documental de RTVE hemos identificado al menos 13 casos en España en los que desaparecieron maletines o materiales radiactivos en los últimos 36 años.

Toledo, 2019 En Villaluenga de la Sagra (Toledo) se produjo en 2019 el robo de uno de estos maletines propiedad de la empresa malagueña CEMOSA. Según informó en esta ocasión el Consejo de Seguridad Nuclear, el hecho tuvo lugar cuando se transportaba el equipo con fuentes radiactivas de categoría 4. “⚠️Un equipo de trabajo, que contiene dos fuentes radiactivas, ha sido robado junto con el vehículo que lo transportaba en Villaluenga de la Sagra (#Toledo). El equipo se encuentra en un maletín como el de la foto, si lo ve llame inmediatamente al #112clm pic.twitter.com/RaKphmyeTq“ — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) June 5, 2019

Badalona, 2017 En febrero de 2017 se sustrajo en Santa Coloma de Gramenet (Badalona) un maletín radiactivo de color amarillo mientras lo transportaban en una furgoneta. Varios días después, los Mossos d'Esquadra detuvieron al presunto autor de los hechos. Además, el equipo, que pertenecía a la empresa Getinsa-Payma, se recuperó sin signos de manipulación.

Madrid, 2011 Los responsables de la empresa ‘Aplicaciones Tecnológicas’ denunciaron el robo de dos fuentes radiactivas de baja intensidad en su sede de Pozuelo de Alarcón. Según informó la empresa, los asaltantes reventaron una caja fuerte y se llevaron el contenido de su interior.

Ripollet, 2010 El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó en octubre de 2010 sobre el robo en Ripollet (Barcelona) de un equipo radiactivo. La caja amarilla, que pertenece a la empresa Geotecnia y Cimientos S.A., se utiliza para medir la densidad y la humedad de un terreno.

Madrid, 2008 Una maleta amarilla con material radiactivo fue robada en abril de 2008 en el polígono industrial Las Nieves, en Móstoles. El equipo perteneciente a la empresa ICAES estaba compuesto por dos fuentes radiactivas de baja actividad. Encontraron el maletín días después a las puertas de un colegio, después de que los autores lo abandonaran junto a un contenedor de basura.

Barcelona, 2008 Una maleta y una caja con fuentes radiactivas se sustrajeron en las obras del AVE en Vilanova del Vallès, en Barcelona. El hurto de estos objetos propiedad de la empresa Geocisa tuvo lugar en un laboratorio. Como te contamos en rtve.es, un hombre encontró estos equipos días después en un descampado.

Salamanca, 2007 En 2007, varias decenas de pastillas de uranio se encontraron fuera de la zona de seguridad de la planta que la empresa Enusa tiene en Juzbado, Salamanca. En esta ocasión, el CSN calificó el incidente como el más grave desde 1995. La Guardía Civil abrió una investigación para esclarecer el caso, centrándose en algunos empleados de la planta. El CSN cuenta con un apartado donde se puede acceder a información sobre la instalación nuclear de Juzbado, así como de todos los eventos reportados en ella desde 2010.

Madrid, 2005 Robaron una caja de color blanca con 45 semillas de Yodo-125 en octubre de 2005 en el aparcamiento del hospital ‘12 de Octubre’, en Madrid. La terapia de yodo radioactivo es un tratamiento utilizado en el ámbito de la medicina nuclear. La caja se encontraba en el interior de una furgoneta de reparto cuando el presunto autor u autores de los hechos la interceptaron.

Zaragoza, 2004 Un equipo radiactivo de baja actividad dedicado a la medición de densidad y humedad del terreno fue objeto de robo en Zaragoza en marzo de 2004. La sustracción tuvo lugar, según informó el CSN, en el estacionamiento de un área de descanso durante la madrugada.

León, 1999 Durante un accidente de tráfico en Onzonilla (León), se perdió la pista de un paquete con yodo radiactivo utilizado para cuestiones sanitarias. Una furgoneta que partía de Madrid transportaba este material a una clínica asturiana.

Toledo, 1998 Según la información aportada por el Fondo Documental de RTVE, un aparato radiactivo de medición desapareció en octubre de 1998 de un vehículo localizado en Toledo. El equipo, que pertenecía a la empresa CSI, se usaba para comprobar el estado de las soldaduras de las tuberías. Según lo expuesto por el CSN, la cantidad de radiactividad de este objeto era pequeña.

Madrid, 1987 En julio de 1987 se produjo la sustracción de una maleta radiactiva situada en un coche aparcado en la calle Castellana, en Madrid. La maleta perteneciente a la empresa CIAT pesaba unos 20 kilos y su material se utilizaba para realizar radiografías de instalaciones industriales. El objeto se encontró dos días después cerca del lugar del robo y con señales de haber sido manipulado. La empresa admitió haber infringido normas de seguridad.