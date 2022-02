Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE por un mensaje que afirma que te pueden copiar la agenda y los datos bancarios si devuelves una llamada a números internacionales con prefijo +371, +375 y +381. Es un bulo que circula desde 2012. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) descartan que te puedan copiar datos del teléfono al devolver una llamada.

El mensaje avisa de que están haciendo llamadas perdidas desde números con prefijos internacionales +371, +375 y +381. Si el receptor devuelve la llamada, “pueden copiar su lista de contactos en tres segundos” y también “los datos de un banco o tarjeta de crédito”, se explica.

En VerificaRTVE hemos comprobado que este mensaje circula en inglés desde 2012, mostrando los mismos números de teléfono extranjeros. El verificador estadounidense Snopes lo desmintió en este artículo, en el que subraya que “no es cierto” que te puedan copiar los datos bancarios y la agenda al devolver una llamada.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la asociación FACUA-Consumidores en Acción nos dicen que no hay posibilidad de que te roben datos bancarios y contactos del teléfono al devolver una llamada. “No sería posible acceder con una llamada telefónica a los datos del dispositivo, o enviar ‘paquetes IP’ en una señal de voz de telefonía”, asegura el INCIBE. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, deja claro que “el hecho de devolver la llamada no implica que te vayan a capturar datos, a no ser que haya datos que te susciten a darlos o un link a donde puedas pinchar”.

El mensaje detectado contiene una errata que demuestra una mala traducción del texto original en inglés que circula desde 2012. Pone “Lativa” como país, por traducir mal Latvia, el topónimo en inglés de Letonia.

Hemos preguntado por el mensaje de Whatsapp a la Guardia Civil y responde que no tiene constancia de “casos” de estafa con los números que muestra el texto. Avisa de que “estos mensajes se vuelven a repetir cada cierto periodo de tiempo” y recomienda no devolver la llamada a números internacionales.

“¿Conoces el timo de la llamada perdida?

No devuelvas �� perdidas de estos prefijos



355��Albania

225��Costa de Marfil

233��Ghana

234��Nigeria pic.twitter.com/TjVcAivkLb“ — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) July 28, 2017

Desde VerificaRTVE sí te hemos alertado anteriormente de la estafa con la técnica del llama-cuelga o Wangiri, en la que te llaman desde un número de tarificación adicional y te cuelgan para provocar que les llames y cobrarte esa conversación. Cuanto más tiempo se prolongue, mayor será la estafa. Este robo puede sucederte si llamas a un número de pago, pero por esta vía no podrán robarte datos del teléfono.

En definitiva, el mensaje que avisa de que te pueden copiar la agenda y robar los datos bancarios del teléfono por hacer determinadas llamadas es falso. Es un bulo recurrente que circula desde 2012 en redes sociales.