Nos habéis preguntado en el WhatsApp de VerificaRTVE por un mensaje que alerta de ladrones que se presentan en tu casa con una supuesta orden judicial y tu número de DNI para robarte. Es un bulo desmentido por la Policía Nacional y la Guardia Civil y que vuelve a difundirse ahora.

El mensaje dice que se están registrando robos en los que el asaltante se presenta en la casa anunciando que tiene una orden judicial y “reconociendo tu DNI”. “Seguramente utilizan los padrones electorales”, señala el texto, antes de recomendar al ciudadano que no abra la puerta y llame a la Policía local, al 092.

El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT) desmintió en Twitter este mensaje el 10 de enero de 2018 y lo definió como un “bulo”. “Los datos del mensaje no son relativos a España, tampoco se tiene conocimiento de que esto esté sucediendo en nuestro país”, explicaron entonces. Ese mismo día la Policía Nacional desmontó también el bulo desde su Twitter: “No están asaltando domicilios con una supuesta orden judicial”. Prensa de la Policía Municipal de Madrid confirma a VerificaRTVE que no tiene constancia de la existencia de estos supuestos robos ni de ninguna denuncia de este tipo a fecha de febrero de 2022.

El origen del bulo Los orígenes del bulo se remontan a Argentina en el año 2011, según una advertencia de la Policía Cibernética de Jalisco (México) en marzo de 2019 a través de Twitter. Ese falso mensaje del que daban cuenta es idéntico al que circula ahora, con la variación de que entonces hablaba de la “credencial de elector” y no de DNI. Composición de los mensajes que reproducen el bulo en Facebook VerificaRTVE En España, hemos comprobado que el mensaje circula al menos desde 2016 en Facebook. También hemos detectado réplicas del mismo en los cinco años posteriores, llegando hasta 2022.