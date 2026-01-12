Alfombra roja de los Globos de Oro 2026: las mejores imágenes
- Las estrellas de Hollywood desfilan por el hotel Beverly Hilton en la 83 edición de los premios
RTVE.es
La 83 edición de los Globos de Oro reúne en Los Ángeles a lo mejor del cine y la televisión de 2026, que desfilan por la alfombra roja del hotel Beverly Hilton, situado en Beverly Hills (Los Ángeles).
Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, encabeza las nominaciones por delante de Valor Sentimental, con con ocho; Los pecadores, con siete; y Hamnet, con seis.