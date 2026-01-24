Artesanía indígena, cata de quesos y postres y un simulador de 'rafting': la lluvia de estímulos de Fitur 2026

Danzas tradicionales, artesanía indígena, catas de vinos, tés y postres típicos, simuladores de rafting e incluso zonas de gaming. Fitur 2026, la feria de turismo más importante de España, abre este sábado sus puertas al público general y lo hace con una lluvia de estímulos que agita los cinco sentidos nada más entrar por las puertas de Ifema, en Madrid.

El primero de ellos llega en el pabellón de las Américas, donde México —que este año es el país socio del evento— da la bienvenida a los visitantes con un despliegue de bailes tradicionales y un ambiente que recuerda al Día de Muertos. Aquí, los visitantes podrán probar su típico tequila o maquillarse como uno de los iconos del folklore del país: la Catrina.

Bailarines en el 'stand' de México. RUTH DRAKE

Este despliegue cultural lo combina con un ingrediente identitario, ya que también hay expositores con esculturas de artesanía indígena. En uno de los mostradores podemos encontrar algunas figuras de calaveras, venados y tortugas marinas relacionadas con la cultura autóctona de Nayarit, un Estado al oeste de México. "Están hechas con una técnica ancestral basada en una iconografía que se ha ido perdiendo con el tiempo y lo que buscamos es recuperarla", cuenta uno de los representantes de esta región.

Esculturas tradicionales del Estado mexicano de Nayarit. RUTH DRAKE

Más allá de la tradición, México también apuesta por atractivos más novedosos, como una zona de gaming o un simulador de rafting con una barca en la que los visitantes pueden subirse y simular que están atravesando un río en cualquier selva del país.

En definitiva, en el pabellón de las Américas se respira música, color y cierta identidad ancestral. Y no solo en el espacio de México, sino también en el de Puerto Rico, Guatemala, Brasil, Perú y República Dominicana, que tiene una caseta de color azul en los pasillos exteriores que atrae a los visitantes al ritmo de merengue y los traslada a una playa de Punta Cana.

El cristal checo y un viaje gastronómico, sostenible y deportivo por España El público puede seguir recorriendo los pasillos de Ifema hasta llegar al pabellón de Europa, donde se encuentran Portugal, Bulgaria, Polonia, Armenia y Austria, entre otros. También el stand de República Checa, que ofrece una experiencia particular: grabar un símbolo en un vaso de cristal. "Es una técnica de grabado con una punta diamantada muy conocida en nuestro país", comenta Peter, que acude representando a una empresa checa dedicada a este tipo de artesanía. Un hombre graba un símbolo en un vaso en el 'stand' de República Checa. RUTH DRAKE Del pabellón europeo al de España no hay mucho recorrido y, además, el cambio puede sentirse a través del olfato. ¿La razón? Las demostraciones culinarias de paella valenciana, calderos de arroz meloso, postres típicos manchegos, así como catas de vinos, jamón extremeño, horchata y helados artesanales gallegos. Además, por esta zona no es difícil encontrarse con gladiadores y falleras caminando por los pasillos. Por otro lado, en esta edición de Fitur, la número 46, diversas regiones españolas han vuelto a poner el foco en el turismo sostenible. Algunos ejemplos son el de Galicia, que lo vincula a entornos como Costa da Morte y el Camino de Santiago, mientras que la Región de Murcia llama a los visitantes a conocer la Costa Cálida bajo la insignia del turismo azul. Tampoco han querido olvidarse del turismo deportivo, con actividades de buceo en Islas Canarias, simuladores de remo en el stand de Huelva o la promoción del cicloturismo en Castilla y León. El cicloturismo gana terreno en España como alternativa sostenible y reposada de viajar: "La gente repite año tras año" Ruth Drake Como en otras ocasiones, hay otro pabellón entero dedicado a Andalucía. Allí, todas sus provincias están situadas mirando hacia el centro, donde hay un espacio abierto propicio para algún evento musical o de danza.