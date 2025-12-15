Interior anuncia el cese del jefe de la Policía en Lleida tras conocer su condena por acoso sexual

El Ministerio del Interior ha anunciado el cese del jefe de la Policía Nacional en Lleida, Antonio José Royo, tras conocer que fue declarado culpable en 2003 de acosar sexualmente a una subordinada. Según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska a RTVE, será apartado de su cargo en las próximas horas o este mismo martes, de acuerdo con el proceso burocrático establecido.

La víctima fue una subordinada a la que propuso relaciones sexuales a cambio de facilidades para ascender y otros beneficios laborales. El diario Segre ha adelantado este lunes que Royo fue condenado por la Audiencia de Guipúzcoa y el Tribunal Supremo al considerar probado que presionó en 1999 a una subordinada para que mantuviera relaciones con él y que le dio "un manotazo en los glúteos".

"Si accedía a sus pretensiones, se encargaría de que obtuviera" dietas, días de descanso, permisos y facilidades para ascender, pero, "en caso contrario, le señalaba que se convertiría en su enemiga", lo que la abocaba a "peores servicios", recoge el diario de esa sentencia.

Antonio José Royo, que tomó posesión de su cargo el pasado 9 de diciembre, fue considerado autor de un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer su superioridad, por lo que fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. El agente continuó en la Policía y ascendió a comisario en 2017.

Esta destitución llega en plena crisis por las denuncias de acoso sexual en el PSOE. El primer caso fue el Paco Salazar, exasesor de Moncloa que habría acosado presuntamente a dos trabajadoras del Gabinete de Presidencia. A él se han sumado en los últimos días otros casos, como el del expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, o el secretario general del Torremolinos, Antonio Navarro. El partido también ha abierto expedientes al hasta ahora senador y secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, Javier Izquierdo; al alcalde de Belalcázar Francisco Luis Fernández Rodríguez y al regidor de Almussafes, Toni González.