Detenidos el presidente y vicepresidente provinciales de Almería por presuntas concesiones irregulares

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de la localidad almeriense de Fines (PP), Rodrigo Sánchez y su hijo. También está arrestado el jefe de contratación de la Diputación de Almería. Están acusados de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales. Según investigación judicial existen indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas" para cobrar comisiones.

Según fuentes de la investigación, los detenidos han pasado su primera noche en el calabozo y se les pondrá, como muy pronto, este miércoles a disposición judicial. En total hay cinco arrestados y aunque hay otras tres personas investigadas, por ahora no se han producido más detenciones. Este miércoles la UCO continuará con los registros.

Se han producido registros en hasta diez localizaciones entre empresas, los domicilios privados de los detenidos y también la Diputación Provincial de Almería. Este último duró casi 10 horas. Todavía quedan pendiente otros estudios exhaustivos que tienen relación con los detenidos.

El encargado de la investigación es el Juzgado de Instrucción 1 de Almería. Desarrolla esta operación como una segunda fase de la investigación iniciada en 2021 por la presunta compra fraudulenta de mascarillas y ahora estudia presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública. Fuentes próximas a las pesquisas han señalado a Rtve que las detenciones van más allá del caso mascarillas.

“🔴Detenidos el presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería en una operación de la UCO relacionada con la compra de mascarillas



Los arrestos los ha autorizado el juzgado que investiga los presuntos contratos irregulares de esta trama



🎙️@vanesafergar | @RTVEAndalucia pic.twitter.com/kYxwKxiYXm“ — Radio 5 (@radio5_rne) November 18, 2025

Según el auto que ha autorizado los registros, "existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales". La investigación muestra indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios, entre otros".

Parte de las contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y "algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines", según el auto.

El juez instructor señala que algunos de los detenidos no habrían tenido participación directa en la adjudicación de contratos presuntamente irregulares, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".

El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para volcar, visionar y copiar las comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

El PP suspende cautelarmente la militancia de los detenidos En un comunicado, el PP ha anunciado que el Comité de Derechos y Garantías del PP de Andalucía ha incoado expediente informativo para esclarecer los hechos objetos de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez. Además, propone la "suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato". En ese mismo comunicado, dicen que el PP de Andalucía espera que, "tras esta investigación, no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados, y pone de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento". Las funciones de presidente del PP de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco. Mientras, el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar Céspedes, ha asumido la presidencia en funciones de la institución. En un comunicado, Escobar ha explicado que la Diputación se ha puesto a disposición de la justicia para aclarar todos los detalles relacionados con la investigación que se desarrolla bajo secreto de sumario con el fin de "proteger a la Diputación en aras de la transparencia y de la verdad".

Feijóo rechaza valorar las detenciones hasta tener más información A primera hora de la mañana, tanto el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, han rechazado hacer valoraciones ante los medios hasta tener "la información adecuada". Desde el Congreso de los Diputados, la portavoz del PP ha dicho que el presidente de la Diputación de Almería está "está retenido, no detenido, mientras la UCO lleva a cabo el registro". En todo caso, ha dicho Ester Muñoz, "yo no diré que en la UCO son fachas con toga, como haría Patxi López, ni que hay un lawfare contra altos cargos PP, pero sí puedo confirmar que no hay un comando del PP dedicado a investigar a todos aquellos guardias civiles, fiscales o jueces que investigan a cargos del partido".

Millán (VOX): "PSOE y PP se van a sacar todos los trapos sucios" Tras la Junta de Portavoces del Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha cargado contra el PP. "Antes de que caiga el bipartidismo, PP y PSOE se van a sacar todos los trapos sucios que puedan". Y continúa "quizás el PP no es capaz de hacer oposición al PSOE, quizá es porque tiene mucho que ocultar". Verónica Barbero, portavoz de Sumar, ha dicho que la información que estas detenciones dan la clave de por qué el Partido Popular votó en contra de su proposición de Ley para prevenir la corrupción. "El PP vive de esto", ha dicho, "es la forma que han tenido de financiar su propia sede".