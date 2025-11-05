Concierto de Año Nuevo 2026: Programa

Programa del 86º Concierto de Año Nuevo 2026 de la Filarmónica de Viena

NOTA: El programa depende de la Orquesta Filarmónica de Viena. Hora peninsular española = Hora central europea.

11:15 – 11:51 aprox. Primera Parte

11:51 – 12:15 Intervalo

12:15 – 13:45 aprox. Segunda Parte

1 Johann Strauss

Obertura a la opereta Índigo y los cuarenta ladrones

2 Carl Michael Ziehrer

Cuentos del Danubio, Vals, op. 446

3 Joseph Lanner

Malapou-Galoppe, op. 148

4 Eduard Strauss

Brausteufelchen, Polka rápida, op. 154

5 Johann Strauss II

Fledermaus-Quadrille, op. 363

6 Johann Strauss I

El Carnaval de París, Galope, op. 100

7 Franz von Suppè

Obertura de la opereta La bella Galatea

8 Josephine Weinlich

Canciones de Sirenas, Polka mazurca, op. 13 [Arr. W. Dörner]

9 Josef Strauss

Dignidad de Mujeres. Vals, op. 277

10 Johann Strauss II

Polka Diplomática. Polka francesa, op. 448

11 Florence Price

Vals del arco iris

12 Hans Christian Lumbye

Københavns Jernbane-Damp-Galop

13 Johann Strauss II

Rosas del Sur, Vals, op. 388

14 Johann Strauss II

Marcha Egipcia, op. 335

15 Josef Strauss

Palmas de la paz, Vals, op. 207

Felicitación del Maestro y la Filarmónica por el Año Nuevo

16 Johann Strauss hijo

En el bello Danubio Azul - Vals, op. 314 con Ballet

17 Johann Strauss padre

Marcha Radetzky, op. 228

Secuencia de cierre con Fanfarria/Himno de Eurovisión

13:45 aprox. FIN DE LA RETRANSMISIÓN