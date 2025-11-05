Concierto de Año Nuevo 2026: Programa
Programa del 86º Concierto de Año Nuevo 2026 de la Filarmónica de Viena
NOTA: El programa depende de la Orquesta Filarmónica de Viena. Hora peninsular española = Hora central europea.
11:15 – 11:51 aprox. Primera Parte
11:51 – 12:15 Intervalo
12:15 – 13:45 aprox. Segunda Parte
1 Johann Strauss
Obertura a la opereta Índigo y los cuarenta ladrones
2 Carl Michael Ziehrer
Cuentos del Danubio, Vals, op. 446
3 Joseph Lanner
Malapou-Galoppe, op. 148
4 Eduard Strauss
Brausteufelchen, Polka rápida, op. 154
5 Johann Strauss II
Fledermaus-Quadrille, op. 363
6 Johann Strauss I
El Carnaval de París, Galope, op. 100
7 Franz von Suppè
Obertura de la opereta La bella Galatea
8 Josephine Weinlich
Canciones de Sirenas, Polka mazurca, op. 13 [Arr. W. Dörner]
9 Josef Strauss
Dignidad de Mujeres. Vals, op. 277
10 Johann Strauss II
Polka Diplomática. Polka francesa, op. 448
11 Florence Price
Vals del arco iris
12 Hans Christian Lumbye
Københavns Jernbane-Damp-Galop
13 Johann Strauss II
Rosas del Sur, Vals, op. 388
14 Johann Strauss II
Marcha Egipcia, op. 335
15 Josef Strauss
Palmas de la paz, Vals, op. 207
Felicitación del Maestro y la Filarmónica por el Año Nuevo
16 Johann Strauss hijo
En el bello Danubio Azul - Vals, op. 314 con Ballet
17 Johann Strauss padre
Marcha Radetzky, op. 228
Secuencia de cierre con Fanfarria/Himno de Eurovisión
13:45 aprox. FIN DE LA RETRANSMISIÓN