Las regiones más pobres y con menos renovables son las más vulnerables a la contaminación del aire

Todos respiramos el mismo aire, pero los efectos de la contaminación no nos afectan por igual. Un estudio del ISGlobal de Barcelona y el Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha hallado que las regiones europeas con mayores niveles de pobreza son las más vulnerables a los efectos sobre la salud de la contaminación del aire.

Además, también han analizado la relación entre la transición energética y estos efectos, encontrando que hay menor riesgo de mortalidad en los lugares con más renovables desplegadas.

El estudio, publicado este jueves en la revista Nature Medicine, analiza 88,8 millones de muertes entre 2003 y 2019 en 653 regiones contiguas de 31 países europeos, incluyendo una población total de 521 millones de personas.

Los riesgos para la salud de la contaminación del aire no están determinados únicamente por los niveles de contaminación, sino que también dependen de la vulnerabilidad de la población, señalan sus autores. Incluso cuando las regiones presentan niveles similares de contaminación, las consecuencias sanitarias pueden variar significativamente debido a condiciones socioeconómicas y demográficas.

01.17 min La contaminación aumenta la posibilidad de sufrir un infarto y empeora su pronóstico

Una Europa "a dos velocidades": el sur y el este, más vulnerables El estudio muestra que las regiones con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita, menores tasas de pobreza y mayor esperanza de vida, principalmente en el norte y oeste de Europa, presentaban un menor riesgo de mortalidad asociado a la contaminación del aire. En contraste, las áreas más desfavorecidas, situadas en el sur y este de Europa, registraron riesgos significativamente mayores, incluso duplicando los de las regiones con mejores condiciones socioeconómicas. Estas desigualdades también han evolucionado de manera distinta a lo largo del presente siglo. Las regiones más ricas experimentaron una disminución significativa de los riesgos asociados a las partículas PM2.5, PM10 y NO2 entre 2003 y 2019. En cambio, las regiones con menores ingresos o esperanza de vida observaron solo pequeñas mejoras —o en algunos casos incluso aumentos— en los riesgos de mortalidad asociados a estos contaminantes durante el período estudiado. "Los resultados revelan una Europa a dos velocidades: las regiones más pobres, sobre todo en el este y el sur, sufren una doble carga, ya que tienen una mayor exposición y un mayor riesgo de mortalidad por contaminación, mientras que las más ricas avanzan más rápido en su reducción", apunta al Science Media Centre Yolanda Lechón Pérez, profesora investigadora en la Unidad de Análisis de Sistemas Energéticos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Según el equipo de investigación, varios mecanismos podrían explicar estos patrones. "No se trata solo de que las regiones más pobres estén más contaminadas. Las regiones más ricas suelen contar con sistemas de salud mejor equipados, programas de salud pública más completos y mayor conciencia social sobre los efectos de la contaminación del aire, así como una mayor capacidad para implementar políticas ambientales", señala Zhaoyue Chen, investigador de ISGlobal y primer autor del estudio. Asocian la exposición prolongada a la contaminación atmosférica con el riesgo de desarrollar demencia