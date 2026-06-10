El pasado mes de mayo fue el segundo más caluroso desde que hay registros, según Copernicus

El pasado mayo fue el segundo más cálido desde que hay registros, ha informado este miércoles el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), el programa espacial de la Unión Europea.

Según el boletín mensual de Copernicus, mayo de 2026 alcanzó una temperatura global media en la superficie del aire de 15,81 ºC: este valor es 0,55 ºC superior a la del periodo 1990-2020. Si se compara con la etapa preindustrial (1850-1900), el aumento es de 1,42 ºC.

En el periodo de marzo a mayo, Europa alcanzó "la tercera primavera más caliente" desde que hay registros. Durante el mes anterior, el territorio europeo anotó temperaturas más cálidas que la media a partir del día 20.

España: sequedad del sur y lluvias en otras regiones El sur de España y otros puntos de Europa occidental, central y orientales vivieron "condiciones más secas respecto a la media" por las altas presiones y "temperaturas extremas". En contraste, las areas del norte de España, Escandinavia, Islandia, la Italia peninsular y Rusia occidental registraron más humedad de la habitual. No obstante, la mayor parte de Europa vivió la primera más seca respecto a la media de precipitaciones. Más allá del continente europeo, las regiones con lluvias superiores a la media en mayo de 2026 fueron el norte y el sureste de América del Norte; algunas extensiones de Asia al norte del subcontinente indio y en el oeste de China; parte de Brasil, el sur de África y una amplia zona de Australia.

Una ola de calor "inusualmente" temprana en Europa "Mayo de 2026 fue el segundo mayo más cálido jamás registrado a nivel mundial, lo que prolongó el excepcional calor global, con temperaturas casi de récord tanto en la atmósfera como en el océano", ha destacado Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

"En Europa, una ola de calor inusualmente temprana e intensa demuestra la rapidez con la que los fenómenos climáticos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad", destacó Burgess.