El 2025 se perfila como uno de los tres años más calurosos jamás registrados, según Copernicus

El año 2025 empata con el 2023 como el segundo año más cálido jamás registrado, según los datos más recientes del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) del programa espacial europeo.

La anomalía de temperatura global del periodo enero-noviembre de 2025 se sitúa en 0,60°C por encima del promedio de 1991-2020, equivalente a 1,48°C por encima de los niveles preindustriales de 1850-1900. Estas anomalías son idénticas a las registradas durante todo 2023, actualmente el segundo año más cálido jamás documentado.

La actualización climática mensual también revela que noviembre de 2025 fue el tercer noviembre más cálido a escala global, con anomalías térmicas significativas en el norte de Canadá y el océano Ártico. También estuvo marcado además por diversos fenómenos meteorológicos extremos, incluidos ciclones tropicales en el sudeste asiático que provocaron inundaciones catastróficas y un gran número de víctimas.

La temperatura media del aire en superficie se situó en los 14,02°C Si echamos un vistazo a la temperatura media del aire en superficie durante noviembre la cifra se situó en torno a los 14,02°C. Esto supuso 0,65°C más que el promedio de 1991-2020, según el conjunto de datos ERA5. Aun así, fue 0,20°C más frío que noviembre de 2023, el más cálido registrado, y 0,08°C más frío que el de 2024, el segundo más cálido. También ha sido el segundo mes consecutivo —tras octubre— en superar los 1,50°C desde abril de 2025. La directora estratégica para el clima de C3S, Samantha Burgess, ha señalado que las temperaturas globales en noviembre se situaron 1,54°C por encima de los niveles preindustriales y que el promedio correspondiente al periodo 2023–2025 podría superar los 1,5°C por primera vez. "Estos récords no son abstractos. Reflejan la aceleración del cambio climático, y la única forma de mitigar el aumento de las temperaturas en el futuro es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero", ha advertido Burgess. Aunque es posible que 2025 no alcance los 1,5°C por encima del nivel preindustrial, el promedio global para el periodo 2023-2025 probablemente supere este umbral por primera vez en la era instrumental, según el conjunto de datos ERA5.

Los países y regiones con las temperaturas más altas en noviembre En lo que respecta a Europa, la temperatura media en noviembre se situó en 5,74 °C, y 1,38°C por encima de la media para ese mes en el periodo entre 1991 y 2020, de manera que fue el quinto noviembre más cálido. Las temperaturas fueron superiores a la media en Europa oriental, Rusia, los Balcanes y Turquía, e inferiores, principalmente en el norte de Suecia y Finlandia, Islandia y partes del norte de Italia y el sur de Alemania. Fuera de Europa, las temperaturas más por encima de la media se registraron en las regiones polares, en particular en el noreste de Canadá y el archipiélago canadiense, Estados Unidos, el océano Ártico y la Antártida Oriental, mientras en el norte de Siberia, que abarca gran parte del noreste de Rusia, hubo pronunciadas anomalías negativas de temperatura.