Las inundaciones en el Sudeste Asiático por el tifón Ditwah dejan 1.400 muertos y casi un millar de desaparecidos

Las fuertes inundaciones provocadas por el tifón Ditwah han dejado al menos 1.400 muertos y casi un millar de desaparecidos en el Sudeste Asiático. Alrededor de nueve millones de personas se encuentran afectadas por este temporal, que alcanza ya a Indonesia, Tailandia y Sri Lanka. La isla indonesia de Sumatra, en el extremo occidental del país, es la zona más perjudicada, con al menos 800 fallecidos; mientras que Sri Lanka y Tailandia registran 479 y 188 víctimas mortales, respectivamente.

Los mayores desastres del tifón se han sentido en las provincias indonesias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental, donde barrios enteros siguen todavía bajo el agua y el lodo, con carreteras y puentes colapsados. Por ello, las autoridades sanitarias han alertado de un incremento en el riesgo de contraer enfermedades como el dengue, diarrea o leptospirosis.

Los equipos de rescate están atendiendo a más de un millón de personas desplazadas por el temporal. "Con la reparación de carreteras nacionales y provinciales, esperamos que la distribución de comida y otros tipos de ayuda sea más efectiva", ha señalado este jueves la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB), encargada de la catástrofe en Indonesia. Alrededor de 55.500 viviendas en Sri Lanka e Indonesia han sufrido destrozos por los anegamientos y los corrimientos de tierra derivados de las lluvias.

Por su parte, el ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Asuntos Cultuales de Indonesia afirmó el pasado miércoles que la gestión de estas localidades son "una prioridad nacional", sin llegar a calificarlo de "desastre nacional", como habían pedido autoridades locales. Este temporal, que llegó a finales de noviembre, está siendo especialmente duro en plena temporada de tormentas tropicales y tifones.

